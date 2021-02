Del saque somos carnecita... Un consejo hasta de un conejo. Ese Santamaría que se abra de la rubia porque hay un ‘sponsor’, al que lo conocen como el ‘Patrón’, que ya le apuntó la placa y anda furioso. Guerra avisada...

Ya me contaron que el ‘Loco’ del Rímac está ‘enfermito’ con bajar de peso. Corre todos los días, suda y bota hartas calorías, pero quiere estar más flaco y ahora se mete unos suplementos que lo están ‘chupando’. Afirma que la culpable es una muchachita de su antiguo barrio. La visitó tantas veces y ella le dijo que lo sentía muy pesado. Quéeee...

Me avisan que ‘Cachurrito’ sigue buscando el amor. Ahora está tras los pasos de una blanquita de nombre Silvana, que sueña con ser ‘madre de la patria’. La llama, le escribe, le manda audios y ella casi siempre está ocupada. La única vez que le presta atención es cuando necesita un sencillo para mandar hacer afiches o pagar a la gente que pinte su publicidad en las paredes. Ahí le promete que, cuando acabe la campaña, se conocerán mejor. Hummmmmm...

La firme que lo veo bien al ‘Rey de los bloopers’ entrenando cada mañana, empapando la ropa de tanto ejercicio que realiza frente al mar. Se levanta tempranito y ‘chambea’ recontra disciplinado de lunes a domingo. Está cumpliendo con su pretemporada, pero con quien no lo hace varios meses es con la muchacha de Lince. Hace rato que no dice presente, ni manda lo que debe enviar. Noooo... Me voy, soy fuga.