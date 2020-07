Del saque somos carnecita... Ya me contaron que ‘Cachurrito’ no puede con su genio y pese a que su modelo dejó todo en España para estar junto a él, ha empezado otra vez con las travesuras. Aseguran que la responsable de que haya recaído es una mamacita que ilumina su vida como un ‘lucero’. La firme que algunos llevan ese ‘bicho’ en la sangre. Como dicen los filósofos de la calle: los tramposos no cambian, solo descansan. Asuuuuu...

Hay un run run que están pasando cositas extrañas en el gremio de los ‘pitos’. Las malas lenguas aseguran que el ‘wasap’ de una instructora no quema, sino arde. Hay conversaciones más calientes que el calor de Piura y los chats son con dos colegas, que son hijos de dos jueces retirados. Por ahora lo dejo ahí. Hummmmm...

Así que una de las voleibolistas más guapas del país, Milagros Moy, terminó sus estudios de chef y se graduó con honores. Aseguran que es una alumna destacada y ahora apunta a abrir su propio restaurante. Sabe que es hora de prepararse para el futuro, porque el deporte no es para toda la vida. Y no va cher...

Así que ‘Conejo gordo’ va con todo cuando le gusta una muchacha y tiene su propia táctica. Le saca ‘wasap’, después dirección y no manda flores ni chocolates, el hombre impresiona enviando vinos. Así las sorprende y después apreta el acelerador. Es otro ‘encantador de serpientes’. Hummm... Me voy, soy fuga.P