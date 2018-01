Del saque somos carnecita... Me cuentan que no todos los que se fueron al país del ‘Chavo’ salieron ganadazos. Hay un colocho que dejó el sur, pero metió las cuatro por dejarse llevar por ‘Camilo Sesto’ y la directiva de su club. Lo hicieron firmar un papel en blanco asegurándole que recibiría buenas fichas por su transferencia, al final solo le chorrearon 30 lucas. En cambio, un compañero que jugaba con él no dejó que esos ‘buitres’ manejen su pase y todo lo hizo con su empresario. El muchacho rezó a la Santa María y se embolsó como 200 lucas gringas solo por su pase y cuando le contó a su amigo, el otro casi se mata a cabezazos. Pobechito...



Hay un runrún que ‘Cholinho’ y su brasileña andan medios distanciados. Todo porque el ‘viejo’ quiere un chibolito y ella sigue pensando en trabajar y nada más. Parece que el hombre busca asegurarla antes que empiece a fallar la máquina y necesite usar la ‘azulita’. Nooooo...



Y lo vi a ese arquero pateador de penales que siembra sus rosales, concursando con su perrito en un albergue canino en San Isidro. Llegó el sábado en la tarde y se fue a las dos horas. Parece que la actuación de su mascota fue como la del dueño, o sea solo regularón, y no chapó nada. Nooooo...



‘Cafú’ sigue de promotor deportivo. El último domingo llenó el complejo ‘Marianito’, en Breña. Organizó un torneo de full figuras de nuestra pelotita y lo cerró con un tonazo. Me datean que se fue forrado. Vale... Me voy, soy fuga.