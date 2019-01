La firme que 'La Calavera' que arma vasitos en la tele debe dedicarse a preparador físico

Del saque somos carnecita... Todos hablan del romance del ‘ruso’ con la chica ‘turbo’. Y en esta historia quien ha vuelto a quedar mal parado es la ‘Calavera’ que arma vasitos y mueve llantas en la tele. La firme que el flaco debe dedicarse a ser preparador físico, porque pone en forma al material para que los peloteros las disfruten. Pobechito...

Ya me enteré por qué un arquero grandazo no renovó por un club de provincia. El hombre no hizo buenas migas con el técnico y nunca respondió a las expectativas dentro ni fuera del campo. Lo sentaron un tiempo, pero al final tuvo que tapar porque los suplentes no estuvieron a la altura. Antes de irse, el entrenador le tiró barró con ventilador y por eso cuando terminó el año le dijeron más pallares con tallarines. No le quedó otra que arrancarse. Asuuuuu...

Los empresarios que manejan al ‘Torito’ se pusieron en plan con los directivos del club del final de la avenida Javier Prado, porque tenían un as bajo la manga. Sabían que si no llegaban a un acuerdo, el hijo del ‘Toro’ podía ir a un equipo del sur, donde el ‘bravo’ es íntimo de ‘Camilo Sesto’, que fue quien le lavó la cabeza al chibolo y a su viejo. Noooooo...

El querido ‘Maga’, que fue tricampeón con Cristal y también la rompió en la ‘U’, está saltando en un pie. Su retoño Martín, que el año pasado estuvo en el Grau de Piura, jugará en el Gandzasar Kapan de la Primera de Armenia. El chico promete y aunque no tiene la picardía de su viejo, la conoce como zaguero y sabe que pasa la pelota o el jugador, pero nunca los dos. Que siga creciendo y se aleje de todo lo malo que perjudica al futbolista. Vale... Me voy, soy fuga.