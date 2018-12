Me pasan el dato de que esa 'calavera' que arma vasitos en la tele se ha vuelto 'caserito' de los peloteros

DEL SAQUE SOMOS CARNECITA.. ME CUENTAN QUE ESA LLEGADA DEL ‘RUSO’ a Matute se estaba cocinando desde hace meses y con el ‘profe’ en plena chamba. Al parecer, un ‘colocho’ se encargó de meterle por los ojos del administrador al entrenador, con el que coincidió en el país cafetero y desde arriba le dijeron que espere un rato y antes de fin de año se iniciaron las conversaciones. Así que eso de que querían renovarle a Pablito era un tangazo. Hummm...



ESTA ES BUENA. Me pasan el dato de que esa ‘calavera’ que carga llantas y arma vasitos en la tele se ha vuelto ‘caserito’ de los peloteros. Hace un tiempo, un rankeado le arranchó a su flaquita. Ahora cuando parecía que iba de maravillas con otra ‘flaquis’, vino otro peso pesado, le arrebató el personal y pasará Año Nuevo solito en la playa. Pero que esos peloteros tampoco se la crean, porque a ellos los atrasa el ‘Rey de los casinos’ que juega cartas, liquida y arranca. Asuuuu...



SE ME SIGUE CAYENDO el ‘amigo de Marco Antonio’ en el puerto, porque no pudo ni convencer al ‘rey’ para que fiche. La verídica que al volante lo arreglaba al toque con dos etiqueta negra y un taxista que lo movilice y sea fortachón, por si hay necesidad de cargarlo. XUXA...



EN AREQUIPA anunciaron al tal ‘Patasso’, que ya dijo que su equipo será fuerte cuando ataque y también buscará hacerla de contragolpe. En resumen, más de lo mismo, el verso conocido de los parrilleros. ¿Y los entrenadores peruanos...? Me voy, soy fuga.