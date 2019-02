En el Callao la gente está arañada, el Boys no puede presentar un equipo tan flojo, parece de liga 

DEL SAQUE somos carnecita. .. El Cristal-Alianza no fue un buen partido. Se pegó más de lo que se jugó y la firme que la cancha del Nacional tampoco ayudó. Maltratada, descuidada y si así está el campo del primer escenario del país, qué se puede esperar de otros estadios. En la previa dije que era el partido para ver la mano de Russo, pero quedó en deuda. Cristal sin dos titulares fijos le volvió a ganar a los zambitos y guarda que los están agarrando de hijos. Ayayayay...

El ‘guachimán’ Pacheco solito le dio dolores de cabeza a la zaga blanquiazul. Dicen que en el gol estuvo en fuera de juego, para mí la jugada es finísima, hay que repetir el video decenas de veces y la duda favorece al atacante. Pero sí debió irse expulsado antes por un codazo a Fuentes, al que le mostraron bien la doble amarilla. A pesar de eso, el sub-20 sigue demostrando condiciones y con respaldo puede seguir creciendo, porque necesitamos delanteros para alimentar a la selección. En la Sub-20 del ‘Turco’ no se le trabajó bien, en cambio ahora tiene la oportunidad de destaparse y volar al extranjero. Y no va cher...

El que me sorprendió fue el chiquillo Gianfranco Chávez. No hay dudas de que fue el mejor. Bien por arriba, sereno por abajo, acertado en los cruces. Con 20 años jugó como si tuviera diez años en Primera. Ojalá tenga más chances porque no hizo extrañar a Revoredo. Quien me sigue dejando muchas dudas es el ‘Pato’ Álvarez, nervioso en la salidas, sobre todo en el juego aéreo. Hubo dos claras que por fortuna, Alianza no pudo definir. El técnico deberá incidir en esa falencia que le puede costar caro en la Copa Libertadores. Allí fallas una y te vacunan en ‘one’. Así es...

La firme que lo de ‘Cachito’ ya es reiterativo. Siempre lo expulsan por lo mismo. Con sus años de experiencia no puede dejar a su equipo en inferioridad. Menos mal que el partido ya estaba acabando, porque con nueve, los cheleros podían llenarles la canasta. Manzaneda y Cuba deben ser titulares, le dan mayor ofensiva y seguridad al equipo. Lo dije antes, la goleada ante los rosados fue engañosa. Ahora enfrentarán a Vallejo y luego River por la Copa. Guarda que se les viene la noche...

En el Callao la gente está arañada. El Boys no puede presentar un equipo tan flojo, parece de liga. El ‘Chasqui’ ya no está seguro en el puesto y, si continúan por ese camino, fácil que este año son candidatos fijos a pelear la baja. Que el ‘amigo de Marco Antonio’ se ponga las pilas ya, porque lo van a sacar arrancado. Así es... Me voy, soy fuga.