Del saque somos carnecita... El campeonato entró en su recta final y todos ‘pechan’ para ganar, en la cancha y con la boquilla. Leo en la redes que están denunciando que hay algunos a los que les gusta llamar solapa a los ‘pitos’ para que les designen sus preferidos, el que siempre les inclina la cancha a favor o le saca amarillas al que les pisa los talones. ¿Será cierto eso...?



Alianza la tiene complicada, debe salir dos veces, a Juliaca y Moyobamba, pero la firme que después de la volteada que dio en Arequipa, ese equipo está para llevarse el Clausura. El ‘Profe’ es resultadista al ‘mango’, aunque insisto en que no me gusta cómo juegan sus equipos. Así es...



La ‘U’ se viene derrumbando. Es un equipo corto, sin recambio. Se fue el ‘Tanque’ y todo se complicó. No han encontrado un ‘9’ que las meta y lo peor es que el equipo genera una o dos acciones de peligro por partido. Difícil que pueda remontar y ganar el campeonato, pese a que es el que tiene mejor fixture. Curuju...



Los celestes están complicados, tienen que ir a la ‘Ciudad blanca’ y Juliaca. Hay banca, pero dejaron escapar la gran oportunidad en la última fecha. Por eso, hay que estar atento con la designación de los árbitros. Ellos van a tener que ver mucho en cómo se mueva la tabla. Hummmm...



Al fondo la lucha es a muerte, los equipos se agarran con uñas y dientes. El Boys recibe hoy a los characatos y ese partido es clave. La ‘Misilera’ es empuje, despliegue, entrega y le toca dar el gran golpe, porque se va a enfrentar a un equipo al que todavía le sigue doliendo la derrota ante Alianza. La gente brava del Callao espera un festejo. Lo justo... Me voy, soy fuga.