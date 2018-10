Lo que ocurrió en Campo Mar con barristas que ingresaron con armas y amenazaron al técnico es algo que rechazamos

Del saque somos carnecita... La violencia es un virus que infecta, cada vez más, a toda la sociedad. Lo que ocurrió el lunes en Campo Mar con barristas que ingresaron con armas de fuego y amenazaron al técnico es algo que rechazamos rotundamente. Más allá de la crisis deportiva que viva Universitario, no se puede poner en riesgo la vida de una persona. Una cosa es el aliento, la pasión y otra las amenazas. Lo único que hacen los barristas es aumentar la presión, desesperación, temor y miedo en el plantel. La ‘U’ es un grande, su camiseta pesa y eso es un plus respecto a otros rivales que disputan el descenso. Lo mejor que pueden hacer los hinchas es llenar el estadio y alentar los 90 minutos. Y no va cher...

Ya me contaron que una ‘Hiena’ se fue a los ‘Yunaites’ solterito. Antes de viajar, le dejó a su esposa un depa en Jesús María y le avisó que iba a tramitar el divorcio, que a partir de allí hable con su abogado y no se preocupe que no le faltará nada a ella ni a su bebé. Se ‘arrancó’ y ha cumplido con su palabra, pero al papá de la muchacha no le gustó nadita y dicen que apenas lo vea lo buscará para hablar de hombre a hombre. Curuju...

Bien el ‘Orejas’. Se ha metido de lleno al negocio inmobiliario. No solo para habitarlos, también les hace sus arreglitos y luego los revende. Se ha asesorado bien y está averiguando terrenos para levantar condominios. Sabe que la pelotita no es para siempre y está pensando en el futuro. Bien jugado...



Me avisan que el tío de un volante, que juega en Portugal, está en ‘canadá’. El hombre le pidió un ‘centro’ y el pelotero le respondió que andaba bajo de billete. Ahora están organizando polladas profondos y el muchacho tampoco colabora. Así no es... Me voy, soy fuga.