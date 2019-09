Se las canto desde ahorita, las Eliminatorias que se vienen no serán una guerra, sino una masacre

Del saque somos carnecita. .. Fue 1-0 a favor de Ecuador y no es para alarmarse, pero sí para tomar apuntes. El resultado sirve y siempre para bien. Fue un choque duro, tosco, físico y perdimos casi todo en las divididas. Ofensivamente no hay peso y somos frágiles con muchos chiquitos: la ‘Pulga’, Yordy y ‘Aladino’. Demasiado bajitos. El central Arreaga es un forajido, un ‘delincuente’. Se tomó un jugo de naranja con Ruidíaz y los que pasaron por su sitio. Su complemento Aimar también pega y se hizo sentir. Siento que hay salida por la banda derecha, pero sin ser punzantes. Más efectividad hay por la izquierda, con el botín de Trauco y atrevimiento de Flores. En el gol, quiero pensar que el ‘León’ Zambrano entró frío y no perdió la dividida por displicente o sobrado. Así como le reviento cuetes, hoy le pido que tiene que jugar en su club. No es lo mismo estar en ritmo que parado o calentando la banca. Tienes calidad para ser titular donde sea. No encuentro respuesta al bajón de André Carrillo. No pinta cuando las papas queman. En la liga de los camellos ha involucionado. Costa mostró chispazos y será de utilidad, nos dará una mano. Christofer Gonzales ya no es ‘Canchita’, ahora es ‘Pop Corn’, porque ya reventó. No necesita meter patada para recuperar y la hace simple. Lo vi serio a Santamaría en su vuelta al once, a pesar que le tocó marcar al ‘9’ Estrada, que es el clon del ‘Tanque’ Hurtado, por lo fuerte y potente. No ha quedado traumado con la ahijada. Que le saquen la vuelta en la calle, pero en el verde que se siga transformando. Sí, señores...



Por siaca, se las canto desde ahorita y con seis meses de anticipación. Las Eliminatorias que se vienen no serán una guerra, sino una masacre. Argentina, Ecuador, Paraguay y Bolivia han hecho cambio generacional y han dejado su columna vertebral. Esos nuevos no van a correr, van a morder y te van a sacar la cabeza. Miren nomás cómo nos han rascado en este amistoso. A Colombia y Brasil les sobran jugadores, pero no te asegura ni mela. Uruguay y Chile siguen con varias de sus ‘estrellas’ y han hecho una que otra incorporación. Nosotros tenemos un equipo, una estructura y seguimos probando nombres. O sea, nadie la tiene fácil. Ya no valdrá la localía ni darán miedo las camisetas ni apellidos. Los puntos tendrás que conseguirlos de visita si quieres competir. Hay que ir mentalizándonos para que no nos agarre de sorpresa. Y no hablo del ambiente en las tribunas, lo digo porque los equipos van a llegar armados y con hambre. Curuju...



La firme que el ‘perucho’ es alegre, sabroso, recursero y zalamero. Es experto armando la fiesta, juerga y bolondrón. El estadio ‘Red Bull Arena’ parecía el Callao por la salsa a todo volumen que ponían los autos y camionetones, y por los pistazos. Hubo ‘pichangas’ de minifulbito y dominio de balón organizado por la marca del escenario. Mis paisanos son capos en la ‘chiquita’, en el uno y dos, y en el golpeo del balón. Un poco más y diría que estaba en Mistura. Humo como ‘mela’, pero no por algún cigarrito negro o pistola. Era el olorcito a anticuchito, parrilla, pollada, chanchito al cilindro, caja china y lomito saltado. Ollas raspadas por el concolón del arroz con pollo, vacías de chanfainita y cau cau. Fuentes limpiecitas de cebiche. La gente arrasó con todo. Camisetas del Boys, Universitario, Cristal, Alianza, Cienciano, ‘Muni’, Aurich y Cantolao. Camisetas rojas, blancas, negras de la selección con el ‘cacharro’ de Paolo, ‘Cuevita’ y Gareca. Gorros, chalinas, polleras y tatuajes. La marca Perú es cosa de locos. Alucinante...



Ayer visité el Hilton, la concentración del equipo de todos. Ingresé plan de 11 de la mañana y me crucé con el ‘Huachano’ Lara. Estaba en una charla brava con un campeón de campeones: Cristhian Pacheco. Me lo presentó y el hombre recontrahumilde y sencillo. No había una balanza, pero nuestro atleta es flaquito, pegado al hueso, pero fibra. Livianito como para correr 100 kilómetros. Quien lo reconocía lo abrazaba, le pedía una foto, le daba cariño. Igual cuando apareció Gladys Tejeda por el lobby. Delgadita con su laciado y bien ‘acharlada’ con una marca deportiva ‘rankeada’ que viste a los dos. Ellos fueron invitados para que saluden a los jugadores. Es positivo y bueno que se junte la sangre ganadora. Oro en Panamericanos, clasificación al Mundial, subcampeones de la Copa América. Eso te infla el pecho y te hace sentir muy orgulloso de tu raza, de tu patria. Y no va cher... Me voy, soy fuga.