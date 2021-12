Del saque somos carnecita... La verídica que sería bueno que ‘La Roca’ Aquino dé el gran salto a la Premier League. Nos faltan jugadores en ligas top, ya que salvo Tapia. Abram, Trauco y el ‘Bambino del pueblo’ en la segunda de Italia, paramos de contar. El volante tiene todo para hacerla en ese nivel. Es fuerte, rápido, guerrea y pisa bien las dos áreas. Así es...

Me datean que el chiquito Yoshi anda medio resentido con un ‘cabezón’ que le dio la espalda en el club mexicano y lo dejó ir. Ese man es medio raro. Ve sombras por todos lados y anda a la defensiva. Hummm...

Alerta máxima en San Luis. Ya me contaron que hace semana y media, en una zona ficha ubicada al sur de la capital, el capitán del ‘equipo de todos’ fue a un ‘matri’ de un patita que maneja hartas fichas y estuvo acompañado de su novia. El tono todo elegante, harta jama y puro trago fino. Lo malo es que ahora unas diez ‘puntas’ que fueron a la ceremonia han dado positivo al ‘bicho’ y el goleador anda palteadazo. Asuuuuu...

EL TIGRE Y ‘ANTONIO BANDERAS’

El ‘Tigre’ sigue de vacaciones en su país y se vienen cuatro finales de infarto para la Blanquirroja, y la primera será en el horno de Barranquilla. Ojo que muchos detalles hacen la diferencia entre ir al Mundial o quedarte fuera. Que se pongan a chambear en una. Y no va cher...

Me cuentan que ‘Antonio Banderas’ está como loco buscando a un patita con el que hacían negocios en La Vicky. Dicen que lo despidieron y no le pagó el billete que le tocaba por comisión. Lo peor es que ahora lo llama y no responde, ni lee sus mensajes. Qué palta... Me voy, soy fuga.