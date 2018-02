Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que la ‘Dona’ anda bajo de fichas y se fue a buscar al ‘Tigre’ para que le meta un centro. Lo chapó justo antes de que se vaya a visitar a los jugadores de la selección. El entrenador le habló largo y tendido y le dio sus buenos billetes verdes. El DT le cambió el chip para correr, tocar la pelota y generar fútbol, pero no para mantenerse en ese nivel varios años más. El argentino se acordó de que el chalaco lo sacó campeón en el 2008 y por eso le dio su propina. Curuju...



La firme que el ‘Carón’ debe comportarse como lo que es, un técnico de Primera. El viernes estuvo caminando por la avenida Brasil y, plan de 7 de la noche, se encontró en la cuadra 37 con dos patitas, vieron una bodega, se entusiasmaron, pidieron chelas, ‘liquidaron’ en plena calle y encima pidió prestado el baño de la tienda. Asuuuu...



El ‘Picarón’ aún no arregla con ningún equipo y está divirtiéndose sanamente. Cae a tomar desayuno en una chicharronería de la avenida Universitaria, en San Miguel. Él mismo es con la cuenta y paga a sus cinco invitados, todos del pelo, con pinta de guardaespaldas. Rexuxa...



Me avisan que la ‘Hiena’ por fin está apoyando a la gente de su barrio. Un grupo de chibolos armó un equipo de ‘Muñoz’ y se comunicaron con el pelotero, que se apuntó con los uniformes y así los muchachitos se presentan como debe ser al campeonato. Vale...



Ayer, cerca de las 4 de la tarde, el ‘León’ Rodríguez estaba lavando su ‘nave’ en una ‘car wash’ de la cuadra 50 de la avenida Perú. Venía de dirigir a su cuadro en la liga del Rímac, donde campeona a cada rato. Así es... Me voy, soy fuga.