El caso Cuevita es lamentable y no ve que está recontra equivocado y tirando su imagen y carrera por el tacho

Del saque somos carnecita. .. Antes de comentar el clásico, mis respetos para el maestro de maestros José José, quien ya descansa en el cielo. Arriba ya están los ‘4 Fantásticos’, junto a Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y Camilo Sesto. El tío le cantó al amor, a los románticos, enamorados, intensos, infieles, ‘cornudos’, a las parejas 40 y 20 y todos los que le late su bobito, regalan flores, peluches, chocolates, ‘achote’, viajecitos, organizan serenatas, se arrodillan para pedir matrimonio o preparan sorpresas. Así que los partidores, los ‘tiramaicitos’ y gigolós que no la vengan a pegar de tristes y consternados. Esos no tienen sentimientos para ni mela. Allí tengo una lista de ‘atrasadores’ que los voy a ir sacando uno por uno. Sí, señores...



La ‘U’ se llevó el clásico por palomillada y pizarra. Primero, ‘Iván Cruz’ tenía el ‘partido’ en su mente con muchos días de anticipación y ordenó a sus jardineros que achiquen el ancho de la cancha, porque le convenía tácticamente. Tenía planeado cerrarse atrás y acabó con 3 volantes centrales (Guarderas, Alfageme y Barco). Segundo, le mete un gol de vivo, que se origina de un lateral. Tercero, Hohberg, a quien no le renovaron por tres ‘picapiedras’ (uruguayos), hace toda la jugada. Lo deja tirado por velocidad al ‘Che’ Beltrán, remata cruzado y Pedro Gallese da un rebote que es aprovechado por ‘Chiquitín’ Quintero. Luego, de contragolpe pudo ampliar el marcador. El DT crema lo leyó así y la achuntó. Curuju...



El caso Cuevita es lamentable y preocupa porque es un chico que ha salido de abajo. La firme que no creo que su entorno le diga amén a todo y no le haga ver que está recontraequivocado y tirando su imagen y carrera por el tacho. Puede tener ofertas, pero los clubes interesados van a entrar a Google y se enterarán de todo su expediente. Por ese detalle se puede caer un futuro traspaso. Hoy los clubes se fijan mucho en el tema humano, personal, profesional, si la cabecita está bien. El ‘Tigre’, que es su ‘papá’, tuvo mano dura para Pizarro, Vargas, Farfán y Zambrano, y también la debe tener con el resto o que no hable nunca más de disciplina. Así es...



A mí me caen mal los caraduras. Hay un ‘Turco’ que chapa 70 mil cocos mensuales en la avenida Canadá, que se resiste a abandonar el cargo, la mamadera, que lo ha hecho rico durante una década y le ha dado poder, porque hasta recomienda a argentinos desconocidos a los equipos de Primera. Se ha ido hasta Palacio para que lo apadrinen. Está moviendo sus contactos para quedarse con los chibolos, porque en La Florida en una lo destrabaron: más pallares con tallarines. Ayayayyyy... Me voy, soy fuga.