Del saque somos carnecita... La firme que el escándalo del ‘Rayo’ de La Florida no me sorprende para nada. Por lo que veo en los videos, en ese problemón tiene mucho que ver la flaca. Ataque de celos o le encontró algo de la ‘Roca’ que lo hizo ‘quemar cerebro’. Estaba en tragos, se loqueó y fue a romper la luna del carro del pata. Eso pasa por no elegir bien. Se metió con la ex de un chico reality, de un personal trainer como el ‘Candado’ que vistió la crema y un zaguero chapado que vende diamantes.

El delantero está más pendiente de los ‘like’ que le pone su novia que de dedicarse a su profesión. Si no reacciona, se perderá en el camino y en unos años venderá su Mercedes Benz para poder comer. Todo su talento al tacho por un ‘calzoncito’. Muchachos, búsquense una señorita que les dé tranquilidad emocional y no una por la que tengan que estar peleándose con los maridos anteriores. Sí, señores...

Un caso picante en la selección. Hay uno que para de bronca en bronca con su señora que vive obsesionada por el billete. Ella perdona infidelidades y ‘mosonadas’ con tal de que le den sus caprichitos caros y también monedas en efectivo o tarjetas para reventar. El entorno del pelotero y sus padres le han aconsejado que se separe: ‘Ya consiguió lo que quiso, tener hijos y que la mantengas. Ya se aseguró. Déjala y vive en paz’, le ha dicho gente amiga y que lo quiere.

El hombre no se anima por el qué dirán. En estos casos hay que ser radical porque después el divorcio es más traumático. Te chotean cuando se acabó tu nombrada y no paran hasta mandarte al sótano cuatro. Y no va a ser...

Grande el ‘León’ Zambrano. Me pasan la voz de que vive en un condominio exclusivo en Buenos Aires. Es vecino de Juan Román Riquelme, ídolo máximo de Boca Juniors. También de los colombianos Sebastián Villa y Frank Fabra. Cuentan que Carlos se ha vuelto cien por ciento casero y hasta ha aprendido a preparar postres. El chalaco es capaz de meterle taba al horno si no le sale bien el dulce. Estar en familia evita caer en tentaciones. Curuju...

Me pasan la voz que el ‘Guía sexual’ está cobrando el favor que le hizo a un parrillero cuando le consiguió chamba en el Perú. El DT, que le ponía los conos a Bielsa, le lavó la cabeza al presi de un equipo grande de Bolivia y lo vendió como el encargado de revolucionar el club y convertirlo en el Real Madrid de Sudamérica. El más feliz aquí es un comentarista extorsionador, que es buenísimo falsificando firmas, que juega en pared con el dirigente y fijo harán sus business. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.