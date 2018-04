Del saque somos carnecita... La firme que el triunfo de la ‘U’ sobre Comerciantes Unidos sirve para calmar la tempestad, darle una tregua a los hinchas y mejorar el ánimo en los jugadores. Pero futbolísticamente, el equipo es un pan con camote y relleno, sin ideas, equilibrio, ni patrón de juego, apelando solo a las ganas y entusiasmo de los más chibolos. No veo la mano del técnico. Pero que no pasen piola los administradores, que por no pagar unas ‘arrugas’ los castigaron con no poder fichar refuerzos. Si el equipo sigue así, va a pelear el descenso. Lo canto desde ahorita. Aquí estamos para decir la verdad. Así es...



Ya me enteré de por qué castigaron a ese delantero chibolo de ‘La Vicky’. Aseguran que siempre llegaba tarde a los entrenamientos y con una excusa nueva: el tráfico, la distancia, el perrito enfermo...

El ‘Profesor’ pidió a la administración que le alquile un ‘depa’ cerca a donde entrenan. Pero el muchacho siguió en las mismas. Por eso es que lo tiraron en cancha. Ojalá aprenda la lección y haga caso a la gente que lo quiere de verdad. El fútbol es corto, muchacho, ¿o quieres terminar mangueando? Y no va a ser...



Todo se sabe, así que en la casa grande de San Luis, ‘Pablito’ tenía medio buzo puesto de la selección Sub-17. Sus ‘padrinos’ lo tenían casi colocado y el hombre se sintió fijo, empezó a pedir como Guardiola, Klopp, Zidane y en su comando técnico anotó como asistentes a su hermano y al ‘Metrosexual’. Las malas lenguas dicen que apareció la voz del ‘Turco’ para bajarle el dedo y elegir al ‘Oso hormiguero’, quien llegará solo. Todo porque el que dirige todas las divisiones menores estará manejando a la sombra. Así estamos trabajando con miras a Qatar 2002. Ayayayay... Me voy, soy fuga.