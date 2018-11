Del saque somos carnecita... En la semana se armó la polémica del por qué Alianza juega a la uruguaya. A mí no me sorprende, es algo que vengo diciendo desde el año pasado. El ‘Profesor’ apostó por ganar al ‘guerrazo’, al ‘caballazo’ y le ha dado resultado. En el clásico, cuando estuvieron más apretados, aparecieron dos abanderados de ese fútbol para salvar al equipo, los ‘charrúas’ Godoy y Affonso. En las redes leo que muchos prefieren ganar a la uruguaya antes que perder jugando bonito. Respeto a todos, pero yo prefiero un estilo, salvando las abismales distancias, a lo Barcelona, Manchester City, Arsenal, Dortmund o PSG. Efectivos y vistosos. Yo muero en mi palo. Y no va cher...



El ingreso de ‘Neka’ Vílchez inclinó la balanza a favor de Alianza. Ordenó, se asoció con ‘Cachito’ y generó las mejores ocasiones. El volante, con 32 años, trotando fue más desequilibrante que el ‘veneco’ Figuera y los chibolos Páucar y Núñez. Esa es la realidad de nuestro fútbol. Así es...



Yo no me como pleito ajeno, no sé las causas del porqué el ‘Loco’ Vargas no sale ni en lista, pero la realidad es que ya se parece al ‘Ropero’ Flores. Futbolísticamente no lo veo para aportar al equipo. Por allí un remate de zurda o una pelota parada. Creo que tiene todo para retirarse siendo ídolo de la ‘U’, por la puerta grande, siendo campeón como hace poco lo aseguró. Pero si sigue descuidando su parte física, el fútbol lo retirará como uno más. Solo depende de él. Curuju...



Ayer en la tarde me di una vuelta por el ‘Miguel Grau’ y el hincha rosado respondió el llamado de su querido Sport Boys. En la cancha, el equipo fue otro, con más entrega que en los últimos partidos. Salvó su primera final, pero le quedan tres más. No puede dar ni una pestañeada. El ‘Pana’ apareció con dos goles y, si así hubiera jugado todo el año, otra sería la historia. Voy a esperar hasta el final para analizar bien al equipo del primer puerto, que tendría que estar peleando arriba. Y no va a ser.. Me voy, soy fuga.