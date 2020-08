Del saque somos carnecita... La firme que el morbo le come el cerebro a los ‘zapatos rotos’, intrigantes y malhablados. Llaman desesperaditos para preguntar si es cierto que la ‘Foquita’ ayer llegó a Lima. Lo curioso es que no están preocupados de cómo ingresó al Perú porque saben que los vuelos internacionales están cerrados. Tampoco les interesa que vino por la ruta Rusia-Ecuador y cruzó la frontera para chapar avión en Tumbes.

Todos están pendientes de la bronca con el extremo que lo tildó de ‘cornelio’ en una conversación de grupo en Instagram. Yo creo que el ‘ruso’ viene calmado, tranquilito. Pienso que dejará correr el agua. Eso sí, lo destraba porque lo destraba cuando estén face to face. Ahí le meterá tabazos en el ‘totó’ al que vive al frente del Mall Aventura. Ojalá pare, así como maletea y echa a los amigos con sus esposas. Sí, señores...

Se entiende cuando uno sufre por amor o alguna equivocación. Pero a los 47 años ya no estás para pegarla de sonso y rogarle a las mujeres. ‘Cayo’, quien es uno de los top five de los más grandes ‘partidores’, está deprimido porque rompió con su pareja. La chica, que vive por el Parque de Las Leyendas, lo mandó al sótano 5. O sea, lo enterró. El zambito se siente tan mal que se ha dedicado a entrenar funcional en Miraflores con un tal ‘Caferata’. Cree que delgadito y pura fibra puede recuperar a la flaca. Ya fuiste. Perdiste por enamorarte. Ojalá no se te dé por ‘tirar maicito’ a las señoras de tus amigos. A su mare...

Respaldo a la ‘Mosca’ porque aconseja y canta la jugada con anticipación a sus jugadores. Y no soy ‘patín’ de nadie, pero reconozco su franqueza. Me cuentan que el ‘Rayo’ lo timbró después del escándalo donde rompió la luna del carro de la mamá de la ‘Roca’ y también quiso pegarle al papá del chico reality.

El técnico quiso mantenerse al margen y no entrar en detalles, pero cedió por el lado humano, así que lo atendió: ‘Profe, la chica (modelito) no tiene nada que ver’, dijo el delantero. ‘¿Tú crees que soy h...?, ¿tú cómo sabías dónde vivía esa familia y el modelo del carro?’, contestó el DT. El muchacho se quedó mudo y sin argumentos. Su caso ya no tenía solución, la directiva le había bajado el pulgar. Rexuxa...

Un consejo para el chamaquito Yuriel Celi de la Academia Cantolao. A veces el tren pasa una sola vez en la vida. Tienes condiciones y todavía eres solo un proyecto. Analiza bien la oferta de Racing. Allá lo que crecerás en un año, acá lo lograrás en cuatro. Por nivel, competencia y entorno.

Si te venden de nuestra Liga 1, seguro será por un sencillo. Si te traspasan del fútbol argentino, tu carta pase costará ‘palos’ verdes. No pienses en la plata. Enfócate en lo que puedes evolucionar como profesional y persona. Y algo más, a los empresarios solo les importa su comisión. Ni mela más. Así que olvídate de la ‘joda’ del Callao, que muchos se quedaron en el camino por indecisos. Así es... Me voy, soy fuga.