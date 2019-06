La chamba de Gareca es el día a día y la parte táctica. Los jugadores no deben esperar que les den todo ‘masticadito’

Del saque somos carnecita... La firme que ya nadie gana de boca ni con camiseta y menos con la calculadora. El que saca cuentas antes de un partido se va por un tubo. Ni los apellidos, títulos, estadísticas ni historia te aseguran nada, mucho menos una victoria o clasificación. Brasil tiene en su vitrina 5 mundiales y muchos Sudamericanos, pero eso no juega. Hay que estar bien y fuerte del ‘coquito’ y salgamos a guerrear. Los Pelé, Garrincha, Didí, Tostao, Rivelinho, Jairzinho, Bebeto, Romario, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos y otros que por allí me olvido han sido ‘monstruos’. Los de ahora son más publicidad. Para mí, Neymar es un fuera de serie y por lesión se perdió el torneo. El resto está con inflador. Son buenos, pero no llegan a estrellas. Tienen la suerte de que hoy hay mucho marketing y globalización. Hacen goles tres semanas seguidas y ya los venden a Europa. Venezuela, con roce y físico, les paró el macho. Y nada que no han despertado. Esas son estupideces. Sí, señores...



Son las 2:50 de la tarde y dejo el hotel ‘Windsor Martinique’, a media cuadra de la playa de Copacabana, rumbo a Sao Paulo. Chapo mi taxi con toda mi ‘batería’ del Callao rumbo al terminal terrestre para tomar mi bus expreso Do Sul. El ticket cuesta 120 reales, que al cambio son 100 soles. Son 6 horas de viaje, pero con mis ‘causas’ nadie se aburre, porque son ‘bobazos’ y ‘cargosazos’. A mitad de trayecto, bajamos en una zona de descanso para los buses y nos metimos en el market Graal. Después de tranquilizar las tripas me fui al baño. Me acerco al urinario y en una tomé foto como las cámaras de seguridad. Hice un juego de luces y me percaté de que tres chamacos se comunicaban con la mirada. Iban a asaltarme. En una ya estaba afuera. Le pasé la voz a mi sobrino Gerson, que mide como 2 metros, y a mi ‘brother’ Martín Fiestas, y me acompañaron. Allí estaban y cruzamos miradas gruesas. Luego salí y grité: ‘Yo estoy en todas, por si acaso’. Y los ‘malandros’ mudos, no se movieron. Todo Brasil es peligroso. Y no es como 10 años atrás, donde no encontrabas tantos vagabundos ni ‘drogos’ en las playas. Todos te advierten: ‘Muito cuidado’. Y con el ‘Scratch’ hay que estar igual de atentos. Respeto, pero no miedo. Si queremos soñar, debemos mejorar lo hecho en el segundo tiempo ante Bolivia. Con lo del primero no hay chances. Así que pongamos la pepa. Y no va a ser...



Lo peor que haríamos es especular si quedamos primeros, segundos o terceros. Juguemos concentrados en el de turno. La chamba de Ricardo Gareca es el día a día y la parte táctica. Los jugadores no deben esperar que les den todo ‘masticadito’. Que entren a YouTube y chequeen cómo se desplaza Coutinho. Cómo hace la diagonal y le pega al arco. Lo mismo que Gabriel Jesús. Si afloja o no a la taba. Cómo tapar la salida de Arthur, que te la entrega al pie. Dani Alves es uno más en ataque. Pero uno menos en defensa. Ver quién se puede recostar por ese lado. Todo no es Paolo. Que no vaya con un tenedor a la guerra. A Brasil le metimos la mano en Boston en el 2016. Aquella vez, la ‘Pulga’ Ruidíaz los eliminó con una palomillada. Dos veces ya no resulta, porque ahora hay VAR. Si en 1975 dimos la sorpresa en Belo Horizonte con dos saltitos del ‘Loco’ Casaretto y un tiro libre del ‘Nene’ Cubillas, por qué no podemos repetir el plato en su propio país. Sería genial y escuchando el ‘Cómo no te voy a querer...’ en el ‘Arena Corinthians’. Curuju...



Me pasan la voz de que Zambrano salió por precaución. Fijo que el doctor Julio Segura lo cura porque lo cura. Es el mejor traumatólogo del Perú. El ‘León’ ha marcado a Messi, ‘Kun’, Higuaín, Falcao, Müller, Ribéry y Robben sin problemas. Hace poquito, Lewandowski declaró que ha sido el defensa que mejor y con más fuerza lo ha marcado. Así que con Firmino, Richarlison y Willian no va a tener pesadillas. Me parece que Carrillo es suplente porque no está en su nivel, pero la única forma de recuperarlo es con ritmo y no con tres minutos. Bueno, tengo que hacer mi check-in y mañana vuelvo con la pierna en alto. Así es... Me voy, soy fuga.