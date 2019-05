Del saque somos carnecita... La firme que el fútbol es lo más bello. Te estresa o desestresa. Si pierdes, vuelas, reniegas o te duele la cabeza, como me pasó el martes con el Barcelona. Si ganas, te regocijas, te alegra el día. La Champions nos regaló dos partidazos en semis. Mis ojos y los de los millones de aficionados se deleitaron con tantas emociones. Se impuso la velocidad, ritmo, presión alta y vértigo al ‘tiki taka’, la posesión y salida limpia. Liverpool y Tottenham a la final y bien merecida la clasificación. El Ajax, la revelación del torneo, se despidió por la falta de experiencia. Esa camada de chamaquitos juega como mela, pero en estas instancias se necesita sapiencia, ser cancheros. En el minuto 95, en el último segundo, les clavan el 3-2. Fue para llorar. Sí, señores...



¿Quién es el favorito el 1 de junio en Madrid? Esa palabra ya no existe. Ahora hay que ganar los partidos en la cancha. Tener a los mejores del mundo no te garantiza el éxito. El once de Jürgen Klopp cuenta con Virgil Van Dijk, el central más caro de la actualidad. También con los peligrosísimos Salah, Firmino y Sané. Pero su poderío está en su estilo, al que nunca renuncian. Al frente, el cuadro de Mauricio Pochettino viene entonado y es muy físico. Ambos se conocen a la perfección de la Premier League y no me atrevo a dar un resultado a un solo partido. Será un choque de contacto. De sur a norte. De norte a sur. Y en la pizarra, hay dos ‘monstruos’. El alemán, un revolucionario. El argentino, un capo, porque con el chinito Son, Kane, Dele Alli y Moura disputará el título. El resto son gente, son complemento. Rexuxa...



Ya me contaron que el chileno anda más loco que nunca y alucina fantasmas por donde camina. A los más chibolos los ha amenazado con mandarlos a la reserva si se detienen a conversar con algún periodista. Les advirtió que hará lo mismo que con ‘Canchita’, a quien lo sepultó del primer equipo por declarar en las afueras de ‘Campo Mar’. Al chiquillo que trajeron de Chile ya lo parchó. Si abre la boca ante un micrófono, se va a la refrigeradora. Debería estar más preocupado en levantar a su equipo que en estupideces. Que recuerde que la ‘Trinchera’ pasó tremenda vergüenza el último fin de semana cuando los golearon 4-0 y con baile en el ‘Monumental’. Curuju...



Me cuentan que el ‘Pitbull’ de la franja está con roche en la discoteca más famosa de Barranco. Ha caído dos semanas seguidas al local, pero para ocasionar problemas. Primero se quiso mechar con un parroquiano que bailaba tranquilo con una flaca y el domingo pasado, a cada patita que lo tropezaba, se le quería ir encima. La pega de Van Damme, de la ‘Roca’, de Superman y en Rusia lo privaron por chistoso. Pensó que estaba de alivio y lo enterraron en el suelo. Qué feo...



Ese Gustavo ‘Tepone’, ex ‘U’, Alianza, Cristal y Boys, es recontravivo. Como sabe que en su Facebook lo siguen hartos hinchas rosados, el martes escribió que estaba libre, con muchas ganas de dirigir un club importante. Al toque, los fanáticos del puerto le pedían que llegue a la ‘Misilera’ para sacarlo de la crisis. Ese parrillero es oportunista al mango. En su época de pelotero, se casó con la hija de un presidente de un club grande donde jugaba. Huuuummmm... Me voy, soy fuga.