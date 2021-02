Del saque somos carnecita.. Todo se sabe. Me pasan la voz que Kevin, el especialista en contar chistes de ‘Quevedo’, hace unas semanas le apostó una pichanga a ‘Aceite de Oliva’ de la rica Vicky. Fueron tres lucas cholas sobre la mesa y la ‘matanza’ se dio en la cancha de la ’70′, en Condevilla. La cosa es que en pleno partido ambos se agarraron a tabazos y se metieron sus manazos.

El tío Jair ‘Catedral’ tuvo que guapearlos mal para bajarles las revoluciones. Por unos ‘mangos’ iban a perder la amistad. El delantero se presentó con el equipo de su cuadra en Barrios Altos y el volante se reforzó con el arquero que sale con la ‘Faraona’, el ‘Chucho’ del Callao y otros peloteros de Primera. Rexuxa...

Me avisan que al ‘Rey’ le pidieron apoyo para una obra social y se ‘barreteó’ con que estaba en Huánuco y que podía colaborar cuando llegue a Lima. La firme que no lo entiendo. Tiene tiempo para escribir todo el día en su Instagram, poner con Z lo que es con C, pero a la hora de dar una ayuda, se niega. Así no es...

Grande el ‘Diamante’. Es perfil bajo, pero cansado y preocupado por lo que pasa en el país, mandó un mensaje a la Nación, donde pide responsabilidad para luchar contra la pandemia y condena a los políticos corruptos. Ese el siguiente paso que va a dar. Parece que se lanza. Así es...

Ese ‘Charrúa’ que se olvidó de ser técnico para ser gerente en el club más querido de la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’, se ha especializado en ‘morder’ bolsillos. Busca jugadores, ofrece un buen salario, pero a cambio recibe su ‘chocolate’ por colocarlos en el primer equipo. Dizque se cansó de revisar videos, armar estrategias y estar todas las fechas a pruebas. Ahora gana mucho más y no se estresa. Fuiiira de acá... Me voy, soy fuga.