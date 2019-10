El 'Chato' bloqueó a la ex del 'Chemo de los pobres' por imágenes con el 'cumbiambero que no canta nada'

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘ampay’ entre el ‘cumbiambero que no canta nada’ y la que fue conviviente del ‘Chemo de los pobres’, sigue trayendo cola, pero ahora son problemas para ella. Es que andaba en amores con el ‘Chato’ que borracho hace la hora loca. El hombre está arañado por las imágenes, se puso celoso y la bloqueó. Es que invertía en alquiler de depa, pasajitos al extranjero y otros caprichitos. Eso es común cuando compras besos y noches. Uno debe campeonar porque le gustas o caes bien a la chica. Si es por guita o apariencia, ya sabes cuál es el final. Curuju...



Me pasan la voz de que un argentino a quien le rompieron un pómulo en un clásico por un título nacional, ahora hace de las suyas en Trujillo. Su ‘centro de operaciones’ es un mall de la ciudad, donde se cita con una señorita que aspira a ser modelo. Él la florea con que la puede ayudar. El tango de todos los tíos con las jovencitas. La táctica del buen trato, del amable, del comprensivo. O sea, el ‘sugar daddy’. Rexuxa...



Me avisan que la ‘Hiena’ busca depa por San Borja. Pregunta precios porque al parecer quiere comprarse uno, ya que le regaló su jato a su viejita y a su exesposa le levantó uno en la casa de sus suegros. Está perfecto que piense en un techo, porque hay muchos que se retiran y terminan arrimados porque se gastaron la plata y no aprovecharon su momento. Así es...



Bien José Carvallo. No se olvida que fue el gran Lucho Rubiños quien le enseñó los secretos del arco cuando estaba en las inferiores. Por eso, ayer dijo presente en la actividad profondos para el arquero de la selección en México 70. Lo llamó al tío, lo llevó por la sala de trofeos, se metió la mano al bolsillo y le dio un fajazo. Vale... Me voy, soy fuga.