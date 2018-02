Un ‘chato engreído’ tenía todo arreglado para fugar a Arabia Saudita

Del saque somos carnecita... Alianza Lima empató 1-1 con el modesto Comerciantes Unidos en Matute. Pifias, insultos y críticas en el debut del equipo de Pablo Bengoechea. El año pasado, con ese juego, estilo y libreto, fue campeón nacional. A algunos solo les interesa el objetivo y bien por ellos. Otros, como yo, somos partidarios del colectivo, funcionamiento, de seguir una filosofía como ‘Pep’ Guardiola, quien el sábado declaró: “Me gustaría que me calificaran por mis intenciones. Son honestas: jugar, atacar, marcar. No sé cuántos títulos caerán, puede que ninguno. Pero cuando me retire de aquí, iré con la tranquilidad de decir que en la Premier nos las arreglamos para jugar como queríamos”. Así estás más cerca de conseguir grandes cosas. La casualidad, la suerte, la chiripa y el ‘champazo’ son una sola vez en la vida. Sí, señores...



Me cuentan que un ‘chato engreído’ tenía todo arreglado para irse a Arabia Saudita por un billetón. Su representante ya le había comido el cerebro. Por eso se puso en plan rebelde con su club. De la Videna lo llamaron para que retroceda en su decisión y parchó en una: ‘En 6 meses no me voy a olvidar de jugar y llegaré bien al Mundial’. El entrenador lo destrabó a este muchachito: ‘Si te vas, los que nos vamos a olvidar de ti somos nosotros y no te llevamos a Rusia. Estás en una liga competitiva’. Felizmente entendió el mensaje y el sábado hasta pidió perdón a la torcida, que lo ovacionó cuando hizo su gol de penal. Así es...



A los peloteros les pido que se asesoren por gente honesta. Lean lo que firman y nada de papel en blanco. Pregunten ante cualquier duda. Dizque ese ‘Camilo Sesto’ es de la peor especie. Corbata, buen traje, pero ‘fierro largo’ para apretar. También representó en sus inicios al jugador más querido del Perú con sus contratos y negocios. Cada año daba un balance y al comienzo todo chévere. Después le metió un ‘cerrojo’ de 800 mil dólares con el tango de que se cayeron los ‘business’. El delantero con el tiempo descubrió que lo había engañado y por eso lo mira mal cuando se lo cruza. Razón tuvo su esposa cuando lo denunció y despotricó en un canal de televisión. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.