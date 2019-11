Del saque somos carnecita... La firme que me revienta el hígado perder así. Colombia nos ganó 1-0 con un gol polémico en el minuto 92. La pelota cruzó la raya, pero antes fue mano de Davinson Sánchez. El resultado es para las frías estadísticas y los sonsos que se emocionan con los partidos de mentira. Es cierto que hay que ganar todo y meter todo hasta en los amistosos, pero no podemos perder el horizonte ni la calma cuando aún faltan cuatro meses para las Eliminatorias. Los ensayos sirven para corregir y potenciar. La hora de la verdad es lo que sirve, interesa, te da puntos, clasificaciones y alegrías. Para mí lo más importante es que no hay una ventaja de 3-0 como ocurrió en el ‘Monumental’, donde nos dieron un baile. Sí, señores...

Competimos y con orden y una buena disposición táctica guerreamos el partido. Incluso tuvimos las más claras y de no ser por los palos y David Ospina, otra hubiera sido la historia. Ellos tuvieron ligeramente más la posesión, pero sin contundencia ni claridad. Tampoco somos ciegos como para no darnos cuenta de que tienen más calidad y variedad en la banca. Mi duda era en el aspecto atlético y físico, y la verdad que me sorprendió la intensidad y agresividad del primer tiempo de los muchachos. Se hicieron sentir y con Aquino y Tapia sacamos la pelota limpiecita. Nuestra ventaja es que el equipo ya tiene una estructura y el ‘Tigre’ se da el lujo de improvisar porque ya conoce a cada uno y lo que puede rendir. Y no va a ser...

Ya me contaron que el ‘chato’ al que le encanta liquidar anda en ‘abertura de carne’. Me avisan que la ‘patrona’ se cansó de tanto escándalo. Ya le dijo que se las arregle solo y, en vez de guerrearla para que lo perdone, llama a reclamarle a una bailarina y le exige que deje al cantante de cumbia que se enamora a cada rato y a todas les promete que va a envejecer con ellas. Estamos hasta las santas hueveras. Quéééé...

Me pasan la voz de que la ‘Muela’ encontró un amor que lo tiene perdidamente flechado. Aseguran que se llama Carla, apellida como el óvalo Arriola y tiene cuerpo de modelo. El marcador está afanoso, meloso y anda por ahora ganando mucho cariño. Lo tiene bien marcado y ya se olvidó de sus causas. Termina de entrenar y arranca a verla. Curuju...

La ‘Pantera’ se arrancó a pelear a Alemania. Se ‘mechó’ con Stefan Härtel, quien lo tiró a la lona en el sexto asalto. Al final, parece que se va a quedar por allá. Como tiene problemas serios con la justicia, fácil que mejor se queda chambeando en cualquier cosa y así evita que lo manden a su ‘río’. Ayayayay... Me voy, soy fuga.