El Chato que le saca canas verdes al Tigre anda invirtiendo su billete y abrirá una tienda de ropa deportiva en Trujillo

Del saque somos carnecita.. . El Chato igualito al ‘Chavo’ y que le saca ‘canas verdes’ al ‘Tigre’, anda invirtiendo su billete. Abrirá una tienda de ropa deportiva en Trujillo y la administrará su hermano. Dizque el día de la inauguración, reventarán un champán y al final el tono será con Toño Centella. El hombre es chicha morada al mango. Que no brinde mucho nomás, no se vaya a orinar. Ayayayyy...



Todo se sabe. Ya me contaron que la directiva de los ‘Corsarios’ botó del cargo a ‘Pablito clavó un clavito’, porque perdían y además se enteraron de que un patita de su cuerpo técnico le pedía cupo a las nuevas contrataciones que podían reforzar al equipo. Voy a dar una pista, es un zurdo. Qué feo...



Me avisan que ‘Tyson’ está con roche en Comas. Iba a pelotear los domingos en un campeonato de ‘masters’, le pagaban su sencillo, pero durante la semana, molestaba al dueño y aplicaba el abuso. Es que lo llamaba un día sí y el otro también y ahora le dijeron que ya no lo necesitan, preferían traer a un mundialista del 82, que juega mejor y pide menos. Nooooo...



La gente que ‘batutea’ a los futbolistas y todos los meses piden su ‘cupo’ para defenderlos, se hacen los desentendidos con el hijo de Teddy Cardama. Por si acaso, el chico fue técnico de los ‘Churres’ y deben portarse con algo, así sea símbólico. Así es... Me voy, soy fuga.