Del saque somos carnecita. .. Franco que cuando me contaron este dato me quedé sorprendido. Un chato que hace rato no juega en su club está pagando capricho con una flaquita que tiene el alma bella. Aseguran que le ha puesto un ‘depa’ en Santa Beatriz con todas las comodidades y gastos por pagar. Ella, que ya tiene su historial con un pelotero, viaja cada cierto tiempo a verlo para tratarlo como se merece. Como lo de ellos es un ‘amor pirata’, les aconsejo que se vean de otra manera, porque ya han hecho mucho roche con el movimiento migratorio. Hummm...

Cómo cambian los tiempos. El último sábado lo vi al ‘Loco’, que se olvidó de pagar las cuotas a un banco, como invitado de honor en la clausura de un torneo de fulbito que organizó una municipalidad del cono sur. El hombre llegó junto a ‘Tyson’ y ‘Manzanita’, y se mandó tremendo discurso para los invitados. Eso sí, al final se fue con la barriga llena y el bolsillo contento. Curuju...

Hay un delantero que juega en el extranjero, pero es amado en La Vicky, que hace unos meses armó su equipo con gente de su promoción para jugar una pichanga con un tío al que llaman el ‘rey de los colchones’. El futbolista se creía tan ganador que le apostó 15 lucas cholas. El empresario llevó puros fulbiteros de La Parada y le ganó la pichanga. Ahora, el hombre le revienta el celular para que pague lo acordado y no le contesta. Dicen que subirá un video del partido a las redes sociales para refrescarle la memoria. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.