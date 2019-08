Un chato de la selección se dio su escapadita con una chica de la tele y antes de despedirla, ella le pidió un selfie

Del saque somos carnecita. .. Ya me contaron que en su última visita a Lima, un chato de la selección se dio su escapadita para entrar unas horas al departamento que tiene alquilado por el jirón Diez Canseco, en Miraflores. Aseguran que primero llegó él y luego una chica de la tele. Dicen que hicieron ejercicios juntos y también se tomaron su duchazo respectivo y antes de despedirla, ella pidió un selfie. Hummmmm...



Todo se sabe. El ‘Loquito del Rímac’ dejó de ser arquero titular de un equipo cajamarquino porque lo cuadró a su técnico, que se fue a la final de la Copa América dos días antes del partido y se quedó una semana después. Cuando llegó, el muchacho le aclaró que las cosas no eran así, que debían trabajar y desde allí le bajó el pulgar y no ataja. Asuuuu...



Me cuentan que el ‘Pitbull’ debe ir pensando dónde jugar el otro año o de repente dedicarse a otras cosas. Desde que dejaron de considerarlo entre los once se ha ‘tirado al río’. Cuando no concentra se escapa con su flaquita fuera de la ciudad y no va con sus compañeros, que se están matando en la cancha. Solo tiene ojos para su ‘gebita’ y lo peor de todo es que lo publica en sus redes. Por eso sus compañeros lo ‘maletean’. Y no va a ser...



Me avisan que ‘Giselo’ ahora es promotor de eventos. El fin de semana ha anunciado que llevará a ‘reggaetoneros, también a la ‘Yaha’. Se pasea por los canales de la ‘Capital de la amistad’ anunciando sus conciertos. Ojalá que vaya por la legal. Me voy, soy fuga.