El chato de la selección está haciendo la misma pataleta que hizo en Sao Paulo y ahora no quiere regresar a Rusia

Del saque somos carnecita... A diferencia del año pasado, esta vez los cremas pueden armar un once más ordenado y con ideas. Hohberg y Quintero le van a dar salida rápida por los costados, tendrán centro y desborde. La volante central contará con más marca con Alfageme y desdoble con Correa. En defensa, Jersson Vásquez, el pelado ‘Guille’, Velarde y la ‘Muela’ Corzo son de lejos una mejor opción donde antes estaban ‘Ven a mi casa’ y ‘Uña de gato’. Carvallo en el arco le dará mayor seguridad. Creo que de todas las líneas, el ataque sigue siendo el más bajo, porque los 37 almanaques de Denis ya pesan. Así es...

La firme que el chato de la selección no aprende de sus errores. Primero se puso a ‘liquidar’ en la calle y tirar la chela al piso, hace poco fue a jugar una pichanga en una canchita de tierra en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ y ahora se ha puesto en plan con su club de Rusia. No quiere regresar hasta que le den luz verde para ir a los ‘Diablos rojos’, en Argentina. Es la misma pataleta que hizo en Sao Paulo cuando deseaba irse a Europa. Que el ‘Tigre’ lo llame urgente y lo ponga en vereda, porque ya está de más. Allá los hinchas que lo sobonean. Así es...

Ya me contaron que el ‘Potón’ quiso ganar como estrella en la ‘Misilera’, se olvidó que ya está en 36 cheques y el año pasado solo anotó 5 pepas. En una lo parcharon y le dijeron más pallares con tallarines. No le quedó otra que hacer el pasito de Michael Jackson y fichar por otro equipo. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.