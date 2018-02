Del saque somos carnecita... La verídica que el ‘Chaval’ Benavente está haciendo méritos para ganarse un sitio entre los que lleguen a Rusia. Destaca en la Liga belga, juega, encara, siempre va hacia adelante, le pega con las dos piernas, hace ‘pinturitas’ de goles y demuestra profesionalismo. No como otros que a la primera están buscando armar encerronas y con menores todavía. No sé si será del gusto del ‘Tigre’, finalmente el hombre es el que decide. Así es...



Me parece bien que lo cuadren a ‘Aladino’. A los agrandados hay que bajarlos en one porque después contaminan el grupo con sus poses y ‘huevaditas’. Que se dedique a jugar y llegar a punto al Mundial, porque va a representar a todo el pueblo peruano. La humildad se demuestra en el día a día no cantando chicha. Por siaca esa ‘10’ la han usado el ‘Nene’ y el ‘Diamante’. Cracks de cracks. Y no va ser...



Algunos todo lo ven business. Hay un técnico que el año pasado dirigió en buzo toda la temporada, no por cuestión de look, moda o amor al deporte, sino porque había firmado contrato con una marca. Como logró ganar una estrella para el club, este año exigió más por lucir el logo, le quedaron en responder y hasta ahora no le aprobaron su pedido. Por eso, el último fin de semana sorprendió con ropa casual. Lo malo es que por billete se olvidó de la cábala de dirigir siempre con el uniforme que le dio alegrías. Curuju...



Lo vi a un ‘Chino’ que le gusta llevar la contra ‘liquidando’ en un bar de la avenida Javier Prado, cerquita al Jockey Plaza. Todos los de su mesa eran hombres, aunque siempre recibían mensajes, audios y fotos en el ‘Wasap’, y entre ellos se los reenviaban y se mataban de risa. Guarda ahí... Me cuentan que el ‘Chemo de los pobres’ se lanzará de candidato a regidor para el Rímac. El hombre está metido de pies y cabeza con el proyecto. Pega los carteles, a veces maneja la ‘nave’ del candidato y hasta reparte volantes. Curuju... Me voy, soy fuga.

