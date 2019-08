‘El Chaval’ está cumpliendo con uno de los requerimientos del ‘Tigre’ y no aparece ‘boleteadazo’ orinando en la calle

Del saque somos carnecita... La firme que el cierre de los Panamericanos fue espectacular. Pasan las horas, repaso imágenes y me emociono con cada deportista peruano haciendo su mejor esfuerzo por obtener una medalla. Algunos lo lograron, a otros no les alcanzó. Bien ganados el depa y billete que les darán como premio. Muchos se sacaron la mela por regalarnos una alegría. Y no tuvieron apoyo de nadie, solo de sus familias. Ahora los chicos ya saben que existen el frontenis, squash, paleta frontón, levantamiento de pesas, judo y otros deportes que quizá antes de los Juegos ni sabían que podían practicar. Es momento de apoyar a nuestros deportistas y no solo aparecer para la fotito. Sí, señores...

Ojalá que el Estado sepa mantener la infraestructura de nivel A-1 que se construyó para el certamen. Todos esos escenarios gigantes tienen que ser utilizados para el deporte y no ser alquilados para conciertos. Hay que hacer juegos escolares, traer deportistas provincianos, que haya roce con rivales extranjeros. Que en unos meses no pase la euforia y se llenen de polvo o se vuelvan ‘elefantes blancos’. Con todo lo que ha quedado que sirva para repotenciar los distintos deportes y en los próximos Panamericanos poder superar las 39 medallas que se alcanzó. Y no va ser...

La verídica que el éxito deportivo y logístico del torneo maquilló el desastre que fueron los dos deportes más populares. Hicimos tremendo papelón en fútbol y en vóley tuvimos la peor presentación de los últimos años. Antes peleábamos palmo a palmo con Brasil, pero ahora hasta Colombia nos gana en nuestra cancha. Una vergüenza. La única que se salva de ese equipo es Angelita Leyva. Lo primero que hay que hacer es mandar a su casa a ese español que es un bueno para nada. Traigan un técnico de nivel A-1...

Me da gusto que el ‘Chaval’ haya fichado por el Nantes de Francia. Estará en una Liga donde será visto a nivel mundial, tendrá mayor exigencia y eso lo hará crecer como profesional. Si la rompe, estoy seguro de que la próxima temporada se irá a un club más grande y aumentará de ceros su cuenta bancaria. Llevará la ‘10’ y ojalá juegue en el centro y libre como le gusta, y no que lo coloquen por una banda, como lo hacen en la selección cuando se acuerdan de llamarlo. Al menos ya está cumpliendo con uno de los requerimientos del ‘Tigre’, estar en un torneo competitivo de Europa. Ah, y no aparece ‘boleteadazo’ orinando en la calle. Así es... Me voy, soy fuga.