'El Chaval' es el engreído del hincha, todo el pueblo lo pide y tiene que romperla

Del saque somos carnecita... Por fin el ‘Tigre’ se dio cuenta de que hay que probar otros jugadores en la volante y que nadie es insustituible en la selección. No tenemos a un Uribe, Cueto, Cubillas ni Oblitas. Cracks que fueron adelantados a su época. Ahora todos están en el mismo nivel y que nadie se arañe ni aniñe, porque las cosas son como son. No tenemos un jugador top, hay que seguir apostando por el colectivo, que nos está dando resultados. Y no va cher...

Es hora de que ‘Cuevita’ recapacite y vuelva recargado, porque Gareca lo volverá a llamar. Lo vengo diciendo desde hace tiempo, el chato es un buen jugador, pero no marca la diferencia, su fulbito es improductivo, encara y desequilibra muy poco. Saber que no había nadie que le haga sombra, lo hizo creer irreemplazable, tener el puesto fijo. Hasta se puso de tú a tú con el ‘Diamante’ porque le dijo la verdad. Si se pone la ‘10’, que lo demuestre en la cancha. Nada más. Así es...

Ahora me gustaría ver al ‘Chaval’ de arranque. Que demuestre su formación en el Real Madrid y por qué está jugando en Europa. Todo el pueblo lo pide, es el engreído del hincha y tiene que romperla. Ojo, que ‘Canchita’ está en buen nivel y en dos meses ha llenado los ojos del entrenador. Con él peleará el puesto y esa lucha debe enriquecer a la selección de cara a la Copa América y Eliminatorias...

Espero ver buen fútbol esta noche en Matute. Ninguno de los dos equipos me llena los ojos. Alianza juega feo desde el año pasado, la ‘U’ ha crecido por su gente, pero ahí nomás. No sé por qué le revientan tantos cuetes al argentino Denis, un carrito chocón que ya está de bajada. Aquí un extranjero hace un par de goles y un poco más le dicen Batistuta. Plop...

Es una vergüenza lo que pasa en el Boys. Los chalacos no merecen sufrir otra vez con el fantasma de la Segunda. Los jugadores son los principales responsables y les toca salvar a la gloriosa rosada. Y no va cher... Me voy, soy fuga.