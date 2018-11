De arranque somos carnecita... El ‘Chaval’ hizo su mejor partido con la Blanquirroja ante los ‘ticos’, pero tiene complicado volver al equipo de todos. Me cuentan que al ‘Tigre’ no le convenció de ‘10’ porque la soltaba rápido y no generaba fútbol, pero sí lo vio bien por fuera...



El problema es que para ir por la banda, el técnico ya tiene a la ‘Culebra’, ‘Orejas’, ‘Polito’ y ‘Caballito’. Al pelucón le cae bien el volante formado en el Real Madrid, pero de momento no le encuentra puesto. Curuju...



Me datean algo y no lo creo. A los muchachos de Sport Rosario, que no cobran hace tiempo y viven todos en Lima, los citaron el miércoles en Huaraz para preparar el partido de hoy ante Cristal y cuando llegaron a la cancha para trabajar no encontraron a nadie. Llamaron al ‘Correcaminos’ y el técnico les dijo que lo disculpen por no avisar, pero no había plata para pagar la cancha y se suspendía el entrenamiento. Qué feo...



Dicen que la ‘Pantera’ está buscando empresario. Se peleó con el que tenía porque no le consigue equipo y no quiere ser suplente en México. Lo malo es que el arquero tampoco fue titular en el Cusco. Rexuxa...



El ‘Pepón’ ya tiene todo arreglado para dirigir el otro año al ‘Rojo matador’. El hombre llega con toda su gente y podrá llevar refuerzos, pero hay un ‘problemita’. La directiva quiere que siga el ‘Gato’ y al técnico no le gusta y pidió que lo arrimen. Me huele a que hay un ‘anticucho’ que viene de atrás, pero averiguaré la firme... Me voy, soy fuga.