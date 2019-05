El ‘Chavo de la Bicolor’ sigue invirtiendo en la chica que se hacía selfies: Le envía centros a la cuenta de una gordita

Del saque somos carnecit a... Todo se sabe. El ‘Chavo de la Bicolor’ sigue invirtiendo en la chica que antes se hacía selfies. Le envía sus buenos centros, pero no a la cuenta de ella, sino a la de ‘Mechita’, una gordita que le hace ese trabajito. La firme que no es cacharrero y ni siquiera pasa piola. Así que allí es ‘amor’ a los chicharrones. Qué triste tener que pagar para que te besen y hagan cariñito. No corre. Rexuxa...

Ya me contaron que ‘Velascues’ gira puntualito en el ‘Barrio Médico’ de Surquillo. Le brinda todo su apoyo a una muchachita que nunca tuvo nada con él, pero que su hermana, que ya no vive acá, sí fue la ‘parejita perfecta’: entregaba todo y sin pedir compromisos. Por eso siempre se acuerda de esa gente. Huuuuuuummmmm...

Me pasan la voz de que un delantero gordo, que se metió con la hija de uno de sus directivos, es recontratravieso. Ahora la víctima es una flaca que conoció por las redes y ya la conquistó. Eso sí, le ha exigido que su Instagram sea privado, para que no aparezca otra y pueda seducirlo igual. Lo curioso es que el tramposo le ha hecho caso. Asuuu...

El zambito de La Vicky, que estaba implicado en un caso de violación y que llevará el proceso en libertad, tiene cuentas que pagar en el ‘Callejón de Huaylas’. Allá pidió harto trago y desde que se vino a Lima, no ha mandado ni un depósito. Así no es... Me voy, soy fuga.