“Cuando Chemo me pidió que no lo convoque, no lo volví a llamar”, dijo Oblitas cuando le preguntaron por Paolo

Del saque somos carnecita... Qué gusto me dio ver ayer el desempeño individual de Trauco con Saint-Étienne. Su equipo perdió 1-0 con Marsella, pero la Liga de Francia le está quedando bien al lateral. El zurdo tiene un pincel en el pie. Toque en primera, pases precisos, siempre limpiando la cancha y dándole con ventaja a sus compañeros. Hace unos años jugaba en Copa Perú haciendo viajes por tierra de 15 horas, hoy empieza a escribir su historia por Europa. La continuidad y confianza que no tenía en Flamengo ahora la está recuperando. El ‘Genio’, a sus 27 años, sabe que está en la edad exacta para llenar de ceros su cuenta bancaria y todo depende de él. Que siga creciendo y no se distraiga con alguna ‘colita’ que le ‘coma’ las piernas. Sí, señores...

“Cuando ‘Chemo’ me pidió que no lo convoque, no lo volví a llamar”. Así comentó el ‘Ciego’ Oblitas cuando le preguntaron por la autoexclusión de Paolo. No sé si será un mensaje para el delantero, pero lo que sí es seguro es que no se la pasarán por alto así de fácil. Lo mejor que puede hacer el ‘Tigre’ es reunir hoy a los jugadores y decir las cosas claras con respecto a este tema. Mantener la unión del grupo es algo que ha costado y no se le puede ir de las manos. Así es...

La polémica por quién debería ser el ‘9’ de la ‘Blanquirroja’ en los amistosos ante Ecuador y Brasil ha levantado polvo. Mi posición es clara: ni Yordy ni la ‘Pulga’ me llenan los ojos. Creo que es hora de mandar al ruedo a Quevedo, porque tampoco hay más en la actualidad. Para el futuro debería tenerse en la mira a los chicos Sebastián La Torre y Sebastián Gonzales. Ambos tienen 20 años, características físicas similares a Paolo y, si se les sabe llevar, la pueden hacer... Me voy, soy fuga.