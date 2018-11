'El Chemo de los pobres’ anda de ‘rebeca’, es un verdadero mil oficios y chapa todo lo que se pueda convertir en billete

Del saque somos carnecita... Me timbra gente de la crema. La que llenó las tribunas para alentar al equipo cuando estaba a un paso de irse a Segunda. Están pidiendo la cabeza de ese chifero que su único mérito es preparar kam lu wantan, tallarín saltado y no ver jugadores de nivel para el club. La firme que no entiendo por qué le dan color a ese tío. Algo chueco debe haber ahí. Hummm...

La firme que el partido de vuelta por la final de la Copa Libertadores es un papelón de aquellos. Los de River dicen que se juega. Los de Boca, que no se juega. La Conmebol desea llevar el encuentro a Qatar para calentar el ambiente con miras al próximo Mundial. Un superclásico que iba a pasar a la historia por la calidad y rivalidad de los equipos, ahora está manchado por la vergüenza. Así es...

Ya me contaron que el ‘Chemo de los pobres’ ahora anda de ‘rebeca’. El hombre es un verdadero mil oficios y chapa todo lo que se pueda convertir en billete. Dicen que está vendiendo entradas para el concierto de Romeo Santos que será mañana. El zambo sabe que la situación no está para ponerse exquisito con la chamba y tiene que llevar los frejoles a casita. Curuju...

Así que ‘Polaquito’ anda con los nervios de punta y no porque está disputando el título y su ascenso a Primera, sino que ya se enteró que una amiguita de la ‘Ciudad de la eterna primavera’ le tiró la toalla por un chibolo ‘chihuán’, ‘aguja’, ‘misión imposible’. Ni la billetera lo ayudó a subir unos puntitos. Qué palta... Me voy, soy fuga.