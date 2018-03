El ‘Chemo de los pobres’ está apoyando a una candidata a la alcaldía del Rímac

Del saque somos carnecita... Mis respetos para el ‘Loquito’ del Rímac. No tiene equipo, pero es ‘plan calidad’. Sigue dando la hora, como si fuera a tapar en Rusia. El martes, plan de una de la tarde, estuvo en ‘Punto azul’ de San Borja, acompañado de una muchachita que no era rica, pero sí estaba buena. El golero está forrado, no necesita del fútbol para seguir levantando ‘gebitas’ y darse sus buenos gustos. Son como 8 depas que alquila. Provecho...



Ya me contaron que el ‘Ken’ y la ‘chata’ se llevan muy bien, pero los problemas aparecen cuando la actriz empieza a chatear con ‘Damián’. Al arquero no le cuadra que todavía sean amiguitos. Dizque siempre le aclara que no duda de ella, pero sí de él, porque sabe de su fama de partidor y ‘mala leche’. En el último encuentro de la parejita, tuvieron ese inconveniente. La firme, que no se confíe mucho. Primero, porque hay que estar atento así tu flaca sea sana. Y segundo, si ‘Giselo’ escribe es por algo. Ese no da puntada sin hilo. Hace poco se botó y dijo que esperaba que lo inviten a la boda. Rexuxa...



La verídica que en la ‘Misilera’ lo tienen en la mira al ‘Potón’. Es cargoso, reclama y pide todo. No está a gusto con nada. Se molesta por las concentraciones, las canchas, el agua, los conos, y el ‘bailarín’ ya ha dicho que en la primera ‘purga’ se lo lleva. Asu...



El domingo pasado, ‘Viejas glorias’ jugaron un partidito en San Juan de Lurigancho. Llegaron de todas las generaciones y les dieron un uniforme igualito al de la selección. Entre los invitados estaba ‘Cholinho’, que entró al vestuario y pidió la número 5. A los diez minutos, apareció el ‘Capitán de América’ y lo llamó a un costado y calladito se desvistió y le entregó la chompa que por historia le pertenece. Y no va ser...



El ‘Chemo de los pobres’ no se paltea por chamba. Está apoyando a una candidata a la alcaldía del Rímac. Caminan juntos, la ayuda a salir de las manifestaciones, se apunta a la hora de pegar carteles y reparte volantes. Aseguran que le dan luca y media chola al mes. A nada... Me voy, soy fuga.P