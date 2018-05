Del saque somos carnecita... El Perú sigue con los pelos de punta por el caso de Paolo Guerrero. Todos queremos de corazón que nuestro ‘9’ juegue en el Mundial porque se lo merece, ya que se ha ‘matado’ por la selección. Eso nadie, pero nadie, lo discute. Pero dejemos de hablar estupideces y que la FIFA de una vez dé su veredicto final. Cortemos eso de que la ‘mafia’ no lo quiere en Rusia. Lo único que importa es que se acabe este suspenso y le den luz verde a nuestro capitán. Sí, señores...



El aparato mediático para que Claudio Pizarro suene en las redes y prensa ha sido impresionante. El ‘Bombardero’ se la pasó lesionado gran parte de la temporada, solo anotó un tanto en doce meses y ha bajado con el Colonia en la Bundesliga, pero lo venden como si estuviese en el nivel de Lewandowski. El pasado no juega ni mete goles ni vale en el fútbol. Mi tío Tim, por buena gente, se fue a la mela en España 82, cuando lo llamó al ‘Nene’, que en ese tiempo ya estaba de bajada. Creo que Gareca allí tiene el mejor ejemplo y el ‘Ciego’ lo sabe. Curuju...



Ya me contaron que el ‘Profe’ trata de ganarle a su amor de Surquillo. Ella había anunciado su nueva relación por Internet, pero el hombre llamó, pidió disculpas y nuevamente empezó la comunicación. La señorita ya dio el primer paso, lo desbloqueó del ‘wasap’ y el tío se entusiasmó. Ya empezó con los detallitos. La reconciliación definitiva es cuestión de días. Huuuuuummmmm...

Me cuentan que ‘Tyson’ recuperó a la familia. Eso sí, va a comenzar de cero. Se compró una casa en Atocongo, le hizo sus refacciones y allí viven la esposa y los chicos. Pero todavía sigue en estado de observación. Ahora que anda en un equipo de Segunda de Pacasmayo, todo el día debe contar los pasos que da y enviar la foto del lugar donde dice estar. Es el precio

de las travesuras. Asu mare...



El ‘Chemo de los pobres’ está desesperado por ganar unos soles y va una vez a la semana al ‘Tragamonedas’ de la avenida Tarapacá, en el Rímac. Como es nuevo en las máquinas, en su primer día le chorreó un sencillo y cree que así será siempre. Te doy un consejo, arranca porque ese es el ‘dulcecito’. Ese bicho no para hasta dejarte en la lona, michi michi. Curuju... Me voy, soy fuga.