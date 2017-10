‘Chemo de los pobres’ pone sus balas en una bailarina para conseguir esto 

Del saque somos carnecita... El ‘Tigre’ dio la lista para los partidos del repechaje y ahora sí a olvidarse de las campañitas a favor de algunos que creen que aún están para ponerse la blanquirroja. Hay que meternos de cabeza a estos dos duelos, que son los más importantes de los últimos 36 años para la selección. Los convocados deben tener presente que están a un paso de la gloria, a 180 minutos de hacer historia y darle una gran alegría al pueblo. Insisto, calladitos y humildes nos fue mejor. Dejen que esos ‘troncazos’ alucinen que son más y digan que no conocen a Paolo. Así es...



Por si acaso, yo no tengo nada personal contra Claudio, siempre he reconocido que es un capo en el extranjero y jugó en equipos top de Europa, el jugador peruano más exitoso de todos los tiempos a nivel de clubes, pero es el momento de los ‘Orejas’ Flores, Carrillo, Tapia, Araujo, Polo, Ruidíaz. Ellos se comieron todo el proceso, se ganaron todas las críticas y mentadas de madre cuando las ‘papas quemaban’ y nadie creía en una clasificación. Esa es la verdad. Ya se armó un grupo, donde nadie es más que el otro, nadie se desubica ni llega con poses de estrella. Eso de los ‘cuatro fantásticos’ nos hizo mucho daño. Además, lo más importante, aún no hemos clasificado al Mundial. Así es...



Ya me contaron que el ‘Chemo de los pobres’ puso sus balas en una bailarina para volver a ganar portadas. Apuntó sus baterías a una que es ‘puro sentimiento’ y rebotó feo. Luego se matriculó con un grupo de salseras y tampoco lo empelotaron. La firme que ahora que ya no está en la pelotita, las ‘gebitas’ le dicen ‘más pallares con tallarines’. Los años no pasan en vano. Pobechito...



Hay un runrún de que un ‘talareño’ timbra a una actriz de rulitos para rogarle que vuelva con él. El zambito dejó a la familia por ella y ahora que lo abrieron, no deja de llamarla, pero ya van dos veces que le responde una voz de hombre. Quéééé...



Ya me datearon que un pelotero que juega en el país del ‘Chavo’ pasó por Lima y lo primero que hizo fue invitar a una chica blancona del Cercado para que lo vaya a visitar al club donde juega. Le dijo que no se preocupe de los pasajes ni estadía, porque corría con todos los gastos. Él la corretea desde que jugaba en el Rímac y ahora ella lo ve diferente. Ve monto. Curuju... Me voy, soy fuga.