Del saque somos carnecita... La verdad es que ‘Iván Cruz’ necesita que lo ‘parchen’ urgente. Le encanta menospreciar a los entrenadores nacionales. Lo peor es que como técnico no le ha ganado a nadie. El año pasado chocó con Raffo Castillo ante el Grau en la Universidad San Marcos. En pleno partido, encaballaba a sus jugadores diciéndoles: ‘Ese equipo solo sabe tirarse atrás’ y al final fue a pedirle disculpa a su colega, quien no se las aceptó.

El viernes, Jorge Espejo le ganó 3-1 con Cantolao y en la conferencia de prensa despotricó del ‘Doctor’: ‘Cada cinco minutos les grita a sus chicos que corten o hagan foul, así no se juega el fútbol’. Es un mal perdedor. Lo que me revienta es que no hay un solo técnico que lo ponga en su sitio. ¿Ustedes creen que Reynoso se podría desubicar así en México? Lo mandan en encomienda. Sí, señores...

Farfán vuelve a Alianza Lima

Me pasan la voz que la ‘Pulga’ se dio su gustito. Después de regalarle una casa a su viejo, comprarle un auto a su mamita, se ‘levantó’ una ‘nave’ de 100 ‘lucas’ gringas. Está entre los mejores pagados en la tierra del ‘Tío Sam’ y por eso se da sus ‘caprichitos’. La que está ansiosa por subir a esa máquina es la que vive en el Malecón ‘Bertolotto’ en San Miguel, pero el jugador le respondió que ahí solo suben los de la familia. Rexuxa...

Esa ‘Hiena’ es mano abierta. En su barrio de Muñoz, en el Rímac, el sábado se armó una pollada con rumba. Pese a estar prohibido, la gente se animó a reunirse y poner música a todo volumen. Los dueños de casa estaban felices porque el volante mandó un billete para comprar más de 20 platos. Es bueno apoyar de corazón y sin pensar recibir nada a cambio. Dios triplica la generosidad. Y no va ser...

El ‘Rey de los bloopers’ por fin tiene clientes que le piden que haga propaganda en su Instagram. Ya se presentaron una marca de gorros, una barbería y una pizzería por delivery. Y todo porque fichó por los de La Victoria. Lo que no sabe es que en cualquier momento lo prestan a provincia. Si sucede, espero que los auspiciadores no le tiren la toalla. Curuju... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR