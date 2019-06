Así que una chica reality mandó un mensajito al autor del golazo ante los ‘Ticos’ y quiere verlo jugar el domingo

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Así que una chica reality mandó un mensajito al autor del golazo ante los ‘Ticos’. El recado es que quiere verlo jugar el domingo y necesita entradas en palco u occidente preferencial. El hombre le avisó al emisario que le diga ‘más pallares con tallarines’ y que lo mejor es que esté a 100 kilómetros de la cancha. Sabe que es cana. Y no va a ser...



Ya me contaron que un delantero que estuvo entre rejas en Paraguay y ahora se la rebusca en la ‘Ciudad blanca’, ha recaído en sus responsabilidades como papá. Aseguran que no está cumpliendo y nuevamente la mamá lo ha amenazado para que se ponga al día o se va a los tribunales. Eso no es broma. Ya varios se han ido a su ‘río’ por juicio de alimentos. Guarda ahí...



Me pasan la voz de que un ‘Negro rockero’ camina grandazo por Pacasmayo. Mira de arriba a abajo y todo porque en las noches recibe masajes de la flaquita más rica del pueblo y ciudades cercanas. Es el técnico de un cuadro de Copa Perú, no brindará, pero es el primero en conseguir cariño. Este parrillero tumbó a la mala a Paolo Maldonado y vive de su floro. Les ‘come el coco’ a los provincianos. Curuju...



Hay un runrún de que ‘Kanko’, quien militó en Alianza Lima, Cristal, Municipal y otros clubes del interior, está participando con los íntimos en un campeonato máster en San Miguel y no cobra un mango. Para mí que hay un personal que le mueve el piso. Ojalá sea solterita, sin compromiso y sin amores en común. Tú yasá. Ayayayayayay... Me voy, soy fuga.