Del saque somos carnecita... A los chicos de la Sub-17 quiero motivarlos y decirles que faltan tres partidos y las chances están allí. No voy a criticar a nadie porque no es el momento y además están en formación. Después del torneo vendrá el análisis. Lo que sí no me puedo callar es lo de Carlos Silvestri, un técnico temeroso en sus planteamientos. Óscar Pinto es su hombre más desiquilibrante y recién lo pone cuando va 3-0 en contra. Hay cosas que no me cuadran. Como que su representante tiene a diez jugadores en el once titular. Tengo toda la información. De los chicos que juegan como mela y son suplentes y otros que sacó de la lista final. Hummmm...



Bien el zambito que pasea en su yate y después lo abandonan. Se portó con una chibola karateca de la selección peruana. Ella no tenía plata para asistir al Sudamericano de Bolivia. La Federación le avisó que no podía costearle sus pasajes y el hombre se enteró y decidió pagar eso y más. Tiene su corazoncito y eso lo pinta de cuerpo entero. Aquí la joda es la joda. Nada más. A veces va con ‘coba’ y otra para que abra los ojos. Y no va cher...



Me cuentan que ‘Chiquito’ ha sido elegido el mejor arquero del campeonato ‘Master’ de ‘La Balanza’ en Comas. Marcha invicto y le han subido el sueldo. Los domingos ‘chapa’ 150 soles, una caja de ‘chela’ y hay chicas para bailar. Lo malo es que hay una que le gusta en esa zona y no le para balón porque la billetera está gastadita. Curuju... Me voy, soy fuga.