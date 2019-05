Del saque somos carnecita. .. La firme que yo soy podrido al mango, pero el sábado me dieron náuseas al escuchar a una chica de Instagram poniéndole puntaje en el blando a sus novios, ‘salientes’ y choques y fuga. También ‘midiendo’ ‘talla’ de cada uno. Y todo esto, delante de su mamá, de la persona que la ha formado. Reveló cada ‘hazaña’ como la que viajó a Holanda por invitación de Lisandro Magallán, zaguero argentino del Ajax, quien hace poquito le compró pasajes a su hijito, nana, hermano y perrito para que lo visiten. O como cuando el Fórmula Uno, Lewis Hamilton, le pidió que abortara. O aquella vez que la mujer del defensa Javi Martínez, del Bayern, que estaba embarazada, le escribió al ‘wasap’ para que deje a su marido. Esto es normalito para ella, pero para las chicas con valores seguro que no. Qué feo...

Queremos crecer y hay mucha injusticia en el medio. Mucho tarjetazo. Demasiados padrinos. Técnicos en la Profesional que son socios de representantes, formadores que les cobran a los padres de familia para alinear de titulares a sus hijos y presidentes de clubes que manejan como chacra sus equipos. Esto también se refleja en la Sub-23, que ha convocado a un delantero Paulo Gallardo con solo 15 minutitos en Primera. Pero deja de lado a Sebastián La Torre, del Cantolao, de 20 almanaques, 1.88 mts de estatura, que ha hecho goles en la Liga 1 y con muchas condiciones. El chamaco es una opción a futuro, ya que no tenemos atacantes con somatotipo. Así es...

Se me cayó el chileno de Ate. Se consagró de fulero. Si como DT es un desastre, como líder es un payaso. Después de perder 1-0 en el Callao, tildó de mantequilla a los chamacos que suman en la bolsa. En vez de arropar, de enseñar y de sacar lo mejor de los mocosos, los lanza a la piscina. Basta de excusas tontas. ¿Por qué no lo botan? Los que lo representan tienen un convenio con la administración. Estamos hasta las hueveras. Y no va ser...

Ese empresario-comentarista está descalificado para dar una opinión porque no es objetivo y todo lo dirige a favor de sus patrocinados. Levanta a su gente y maletea o ‘busca mote’ a los que le hacen sombras a la hora de firmar contratos. Que les diga a los televidentes cuánto chapa de comisión por cada ‘trabajito’ o la cifra exacta del ‘cabezazo’ que le metió a su colega que apellida como el ‘Loco’, que marcó dos goles a Brasil en Belo Horizonte. Su ‘conejo’ de la suerte no le va a durar toda la vida. Que se acabe ese tango de que sabe de fútbol. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.