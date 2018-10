Del saque somos carnecita... Melgar se apunta como el favorito a ganar el Clausura y eso haría que la pelea se centre en lograr el mejor puntaje acumulado para enfrentar a los mistianos por el pase a la final, donde Cristal esperaría rival por el título nacional. Los favoritos a ese cupo son Municipal (58), Real Garcilaso (58), Alianza Lima (57) y Sport Huancayo (55). Ahora más que nunca hay que estar atentos con los arbitrajes, porque pueden ser tendenciosos para ‘armar’ una final más taquillera. Los partidos se ganan en la cancha, con esfuerzo de los jugadores y con la misma justicia para todos. Ese penal regalado en el ‘U’-Unión Comercio no debe volver a verse más. Ah, y también estaré chequeando a los ‘pitos’ en la Segunda, donde la fecha final será de infarto. Así es...

Ya me enteré que el chileno, que dirige al final de la avenida Javier Prado, le cerró la puerta a ‘Tyson’ para que no entre más al club. El pelotero llegaba todos los días a entrenar a pesar de no ser parte del plantel, pero se juntaba mucho con el ‘Loco’ y eso no fue visto con buenos ojos por el entrenador, porque cuchicheaban, armaban grupo y hablaban mucho con los más jóvenes. Noooooo...

El último viernes lo vi a un volante cafetero con más ‘cola’ que la ‘Tili’ patrullando por el jirón Huiracocha, en Jesús María. Plan de tres de la tarde, iba manejando su auto despacito y consultaba a cada rato su celular. Por ratos giraba la cabeza como buscando a alguien y ya son varias veces que lo han visto por esa zona. Hummmmm...

Contundente lo que dijo J.J. Oré: “En la Federación, lo que sobra es dinero”. Lo dice alguien que trabajó allí y conoce desde adentro todo el movimiento y burocracia que hay en la pelotita. La pregunta es, ¿y por qué no se invierte en divisiones menores? Después nos quejamos que no salen jugadores y estamos desesperados buscando un ‘9’ y se echa la culpa a los clubes. Ayayayay... Me voy, soy fuga.