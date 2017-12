Del saque somos carnecita... La firme que ‘Ken’ será ‘rapidito’, pero sigue cacharreando con las chicas y famosas. Se fue con una actriz a México para tomar solcito, meterse un playazo y mojarse rico. Es la misma chata que tuvo un romance con ‘Giselo’. Parece que el hombre y la menudita ya tienen saliendo desde noviembre cuando fueron ‘ampayados’ en el Cusco. Dizque se conocieron en el programa ‘El Dorado’ y en una hicieron clic. Curuju...



El ‘Loquito’ es agrandado, pero querido en todos lados. En su barrio hace chocolatada, apoya a los causas de infancia y es mano abierta con los cambistas de la Aurora, en Miraflores. Donde va lo reciben con cariño y respeto. Por eso le va bien en la vida. Tiene 7 departamentos que alquila y no necesita de tirarse al piso en los clubes y le llega si no le renuevan. Su extécnico, un argentino ‘mala leche’, dejó un informe donde lo lapida en la franja y con eso tuvieron mote para sacarlo. Así no es...



El chileno que dirigirá en La Florida todavía no viene a Lima y ya tuvo su primer roce con un gerente, quien ya lo tiene arreglado a Enmanuel Herrera. El entrenador quiere traer su goleador, pero lo ha bloqueado. Es que si acepta, no hay ‘tajada’ de naranja. ¿Sí o sí ‘Piqui’?...



En el fútbol si te cuidas, tienes tu recompensa. Si eres una ‘joyita’ y recapacitas en el momento justo, también puedes ser exitoso. El verano pasado la ‘Muela’ y el ‘Pitbull’ arrasaban con todas en el ‘Resident’ y los points del sur. Pero reaccionaron y se dedicaron de lleno a su profesión, porque le bajaron tres rayitas a sus revoluciones. El lateral firmó por la crema y lo llamaron a la selección donde destacó. El zaguero tuvo buen año y de carambola estuvo en el repechaje ante Nueva Zelanda e incluso estuvo 5 minutos en el verde cuando conseguimos la clasificación a Rusia 2018. El primero es fijo en el Mundial a menos que se lesione. El segundo no se sabe, pero ya tiene una historia para contarles a sus nietos. Rexuxa...



Me voy, soy fuga.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.