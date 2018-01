‘Chiquito’ cambió de aires y ahora para por San Miguel

Del saque somos carnecita... Por siaca, me avisan que ‘Cayo’ se ha metido en un problemón de aquellos. Participó en una licitación de la cancha de un estadio del distrito donde nació, todo entró en observación y lo van a llamar. Parece que hay algo chueco en esa historia. A este zambito le encanta lo prohibido. Como parte y pasa piola, cree que la suerte siempre lo va a acompañar. Ayayayayay...



Hay un runrún fuerte que ‘Chiquito’ cambió de aires y ahora camina por la avenida Ayacucho, en San Miguel. Si muere negado, entonces es su clon, porque baja en sandalias. La firme que su vida gira en torno a las mujeres. No lo vemos en otra faceta que no sea trampeando, liquidando o rumbeando. Curuju...



‘Churrito’ firmó por un club de Kuwait y le aconsejo que se aprenda bien las leyes. Allá no corren los gileritos ni atrasadores. Tampoco el licor ni las discotecas. Nada de afanar por celular, de cantarles a las chicas, ni hacer ‘juego de luces’ (ojitos) porque te la dedican en one. Así que lleva tu muñeca inflable, tu bañito y a dormir como un bebé. Por dártela de vivo, mínimo te vas a tu río. Llévate fotos de la ‘Cachetona’ que le cambió el gusto, de la ‘Solcito’, la ‘Chica realidad’ y todas esas que te sangraron. Rexuxa...



Bien el ‘Cholo’ Fano. Tiene licencia de entrenador, pero se irá a perfeccionar a España, porque el cartón de aquí lo tiene cualquiera en las afueras de la Videna. Su idea es asistir a clases teóricas en alguna escuela y acudir a entrenamientos de los clubes importantes. También visitará México, Colombia, en los sitios donde ha jugado y cruzará información con excompañeros que ya son técnicos. Va a quemar etapas desde abajo y no como otros que llegan a la mala a Primera. Vale... Me voy, soy fuga.