'Chiquito' fue condenado a pagar una reparación civil, y ahora solo le queda organizar polladas para juntar la plata

Del saque somos carnecita... ¿Se acuerdan de Víctor Marulanda? Claro, el zaguero colocho campeón con Alianza en el 97’. Desde hace tres días está en Lima porque hay la posibilidad de que integre la nueva administración ‘blanquiazul’. Viene de hacer un ‘chambón’ en Atlético Nacional de Medellín. Es ingeniero industrial, especializado en Administración de Empresas y Gerencia Deportiva. ¿Y el currículum de ‘Antonio Banderas’? Magíster en armar desastres en clubes. Tuvo 5 minutos en Primera, donde se dio cuenta de que la pelota no era lo suyo. Asuuuu...



La firme que ‘Chiquito’ anda bajo de fichas y como lo han condenado a pagar una reparación civil fuerte, solo le queda organizar polladas para juntar la plata. El próximo sábado hará un evento deportivo en Comas con sus causas de toda la vida, como son ‘Cuto’, ‘Conejo’, ‘Puchungo’, entre otros. Le ha salido caro levantar la mano, pero pudo ser peor si se iba a su ‘río’. A la mujer se le respeta sea buena o fulera. Y no va a ser...



Me pasan la voz de que una morena que vive en Miraflores, con cuerpazo de modelo, está ‘acosando’ a un chato que a principio de año abandonó su equipo para irse al rival histórico. Ellos tuvieron su historia cuando el pelotero jugaba en Arequipa, pero parece que ahora no quiere ‘trampear’; sin embargo, la morocha no entiende, lo guerrea, lo tienta y a veces la carne es débil. Es el duro, duro...



Hay un runrún de que el volante que le creía todo a una ‘Solcito’ y que se ‘cruzaba’ cada vez que la cantante salía con otro, anda buscando recuperar un amor que vive por Surquillo. Aseguran que un tiempo salieron y se trataban como enamorados, pero la fulanita se aburrió del tango que se iba a separar y lo choteó. El hombre está intenso, pero lo están haciendo sufrir. Rexuxa... Me voy, soy fuga.