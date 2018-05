Del saque somos carnecita... Faltan solo 37 días para que empiece el Mundial y ver a Paolo nuevamente en una cancha es alentador. El ‘9’ es nuestro gran referente, como dice ‘Ñol’, y su sola presencia preocupa, intimida, desconcentra a los rivales. Aún le quedan partidos con el Flamengo para que agarre su mejor forma y solo hay que cruzar los dedos para que lleve la cinta de capitán en Rusia. Así es...

Lo vi al ‘Chaval’ en un programa dominical y se le nota maduro, con la cabeza bien amoblada, como dicen en España. Su estadía por Bélgica lo ha hecho crecer. No me pidan quiénes deben estar en la lista, porque esa es chamba del ‘Tigre’. En el Mundial se necesitan jugadores que no le tiemblen las piernas, sin miedo escénico ni arruguen ante un estadio repleto. Y no va cher...

Me cuentan que ‘Chiquito’ ahora es un experimentado organizador de torneos relámpagos en el Cono Norte. El zambo ahora sí la está viendo complicada y todo porque creyó que la pelotita iba a ser para siempre. Se gastó todo en mujeres y trago y no guardó pan para mayo. Pobechito...

Hay un runrún que el arquerito que estuvo metido en el escándalo del departamento donde falleció una chibola, camina por Villa El Salvador visitando a una muchacha mayor que él y que tiene un pasado con varios peloteros de Matute. Parece que ya aprendió lo malo de los mayores. No debuta en Primera y es full tramposería. Qué feo... Me voy, soy fuga.

