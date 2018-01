¿‘Chiquito’ está de galán con muchacha de Comas?

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Loquito’ del Rímac se fue con su viejito a la isla Margarita, en Venezuela. El arquero no tiene equipo, pero no se desespera, porque prefiere disfrutar con los suyos, ya que alquila depas, tiene sus buenos ahorros, no está casado y tampoco tiene hijos. Pensar que hay otros jugadores que están que revientan los teléfonos a los entrenadores y dirigentes y se ofrecen por un ripio. Eso pasa por la mala cabeza. Y no va a ser...



Un consejo hasta de un conejo. ‘ Chiquito’ está visitando a una flaca del mercado del kilómetro 11 en la avenida Túpac Amaru, en Comas. Lo malo que ella sigue viéndose con su pareja anterior y al zambo le hace creer que es el único. Los años y cranear de dónde recursearse lo han ablandado. Da pena que muchos futbolistas en su mejor momento hayan priorizado carros, ‘achote’, juergas y no en invertir. Conozco peloteritos de media caña que ahorraron, compraron su terreno, construyeron y ahora viven de sus rentas. Así es...



Me cuentan que en la ‘Misilera’ hay caras largas y todo por culpa de un ‘Chato’. Hay un runrún que es al único que le han subido el sueldo casi al 50 por ciento del equipo del año pasado. Todo porque la familia del volante y el administrador son uña y mugre. El resto apenas ha tenido un incremento máximo de 600 cocos. Hummm...



Por siaca, la muchachada que perdió la categoría con el ‘Ciclón’ está desesperada. Se acabó el campeonato y no les cancelan noviembre y diciembre. Pasó Navidad, Año Nuevo y les han dicho que ni bien caiga algo, les van a dar parte de la deuda. Eso huele a mecedora... Me voy, soy fuga.