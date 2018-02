‘Chiquito’ ya es historia en la tramposería

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. El ‘Solcito’ ahora ‘cacharrea’ con un Audi. Lo maneja exclusivamente para conocer nuevas chicas, pero que no se agrande ni se bote, porque esa ‘nave’ no le costó ni un sol, sino que el zambito que juega en Rusia se lo regaló. Como es su causa y le sobran carros de alta gama, le dijo que lo recoja. El volante en ‘una’ fue a sacarlo del garaje. Con ese fierro sube un punto y con la billetera otro, ya está en dos. Porque de caramelo anda al debe y es malísimo con el ropero. Y no va a cher...



‘Chiquito’ rebotó de la peor manera con una chica del mercado de Comas. La visitó dos veces y en la tercera quiso ir con todo. No se quedó satisfecho con los besos y lo sacaron arrancado. La mamacita se quejó con sus amigos y lo botaron como una mela. El hombre ya es historia en la tramposería. Solo le queda recordar que fue el duro de la ‘Peludita’ y de la ‘Saladita’. Noooooo...



Por si acaso, a ‘JJ’ sí le ofrecieron renovar en la Videna, pero la condición era que se rebaje el sueldo hasta un 40 por ciento. No aceptó, porque sintió que lo estaban maltratando. Lo raro es que a dos de los asistentes del jefe de la unidad técnica les han aumentado el salario. Fijo que otro en su lugar se tiraba al suelo con tal mantener su chamba. Así no es...



La firme que ‘Tyson’ la pasa mal. Ha alquilado un cuarto por Campo Mar y desde allí llama a todo el mundo para ver si lo quieren en su equipo. Todos le responden que ya lo van a llamar. La firme que asuma que ya es hora de que vaya a sus cuarteles de invierno. Que vuelva a Pisco y comience de nuevo. Está fuerte como para cargar sus ricas bolsas de cemento. El trabajo dignifica. Así es... Me voy, soy fuga.