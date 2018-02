Del saque somos carnecita... La verídica que los cupos para la lista final del ‘Tigre’ van a estar bien peleados. Algunos que se sienten fijos van a quedar fuera y otros que deberían estar no son del agrado del técnico. Se acerca el Mundial y los ‘bomberos’ y esos que arman encerronas tienen pie y medio fuera. Es el momento de estar aplicaditos dentro y fuera de las canchas, jugar todo lo posible y llegar en un nivel físico de primera. En Rusia vas a chocar con Griezmann, Pogba y Mbappé. Asuuuu...



Por siaca, ‘Chiquito’ ahora es un hombre responsable. El zambo fue contratado como gerente de un bar de Comas y él mismo es. Incluso dice que le han pedido que use corbata y se la pone sin problemas. Sus ‘causas’, cuando lo ven a la tela, lo vacilan con que se parece al tío que se casó con su amor de toda la vida. Quéééé...



Me cuentan que el ‘Rei’ se alquiló un depa en ‘Nueva Cajamarca’, que fue escogido por su esposa. Sigue liquidando después de los partidos, pero en casita y con la ‘patrona’. Aseguran que sí está ahorrando y todo porque sabe que cada vez menos clubes lo quieren y es tiempo de guardar pan para mayo. Que invierta y no despilfarre sus monedas como un montón que se retiraron y ahora manguean. Ayayayay...



La firme que el hijo del único técnico peruano que a nivel de clubes ganó un torneo internacional, es un caballerito o muy rata. Juega en el ‘Callejón de Huaylas’ y se separó de su ‘jeba’, porque cuando iba a visitarla a su edificio en Lima, ella le comentó que maltrataban a su vecina y el chibolo pidió que denuncie el hecho y, como no le hizo caso, le dijo para acabar. Me tinca que buscó el mote para ‘sacar la cola’. ¿Será cierto eso...?



El ‘Potón’ apadrinó una barbería que han abierto unos hinchas tribuneros de la ‘Misilera’. El local se llama ‘Donde Dios’ y está en la cuadra 2 del jirón Cusco, en el Callao. Aseguran que el pelotero se portó con unas herramientas. Vale... Me voy, soy fuga.