‘Chiquito’ es persona no grata en ‘La Balanza’ de Comas

Del saque somos carnecita... La firme que ayer vi moverse en la Premier League al delantero de Nueva Zelanda, Chris Wood, quien salió lesionado y sería un alivio si no llega a los partidos de repechaje ante Perú. No será una estrella top, pero va a ser un dolor de muela para nuestros centrales. En Sudamérica, ninguna selección tiene un tanque parecido. Es grandazo, tiene buen juego aéreo, sabe moverse en la cancha, abre espacios para sus compañeros, potente y tiene gol. Por sus características, le veo un parecido al sueco Zlatan Ibrahimovic. Ante Colombia, el zambo Duván Zapata, que mide 1.86 -cinco centímetros menos que el neozelandés-, nos complicó todo el partido. Argentina nos hizo sufrir con Benedetto. Hay que saber controlarlo, anticiparlo, que la pelota no le llegue y si le llega, hay que moverlo. Si vamos al choque, perdemos. Los laterales a tener cuidado con los centros y hay que apuntarle la placa a Marco Rojas. No estamos para regalar nada. Llegamos con lo justo. No nos falta ni nos sobra. Así que esos agrandados que se apaguen. Y no va cher...



Me cuentan que ‘Chiquito’ ha sido declarado persona no grata en el barrio de ‘La Balanza’, en Comas. Lo malo es que los ‘palomillas’ no son los que le han puesto la cruz, sino las ‘canallitas’. Es que ahora baja ‘misión imposible’ y cuando le piden un regalito, se barretea diciendo que la próxima semana le caerá un sencillo. El zambo quiere ganar de pepa y no corre. Ayayayay...



El que estuvo acompañando al Cristo Moreno es ‘Mantequilla’, que en los años 90 jugó en Matute y Callao. Ojalá se arrepienta de sus pecados y ya no liquide tanto... Me voy, soy fuga.