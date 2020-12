Del saque somos carnecita... La firme que me da pena lo que pasa con Barcelona. Ayer ni siquiera hice hígado al ver cómo Messi fue el único que disparó al arco de Buffon. Hace tiempo que el equipo viene jugando mal y todo es resultado de una mala planificación de los directivos.

Cristiano Ronaldo en lo suyo, por algo pelea todos los trofeos con el argentino, y la Juventus goleó merecidamente. Guarda que en octavos le tocará un ‘cuco’ y ‘Barza’ podría ser eliminado. Sería un desastre para el club y para Messi, quien parece que está jugando los descuentos en España. Así es...

La verídica que ‘Chiquito’ ya no entiende. El domingo pasado se metió a liquidar a un hueco caleta, que está junto al colegio Carlos Wiesse, en Comas. Llegó, se puso a afanar a una muchachita que estaba acompañada de dos ‘palomillas’, que le metieron golpe y lo sacaron arrancado. Qué feo...

Ya me contaron que un arquero poeta, que lo llaman como si hubiera nacido en la tierra de Putín, ni bien acabó el campeonato llamó a su modelito para irse de vacaciones, pero el papá de la muchacha lo parchó. Le ha dicho que ya ponga fecha al matri, porque si hacen vida de marido y mujer ya tienen que formalizar. Curuju...

Mis respetos para el ‘Chemo de los pobres’. El hombre no baja los brazos, sigue chambeando en todo lo que se le presente. Armó su campeonato de fútbol-tenis y ahora vende productos para el cabello. Es mil oficios y la firme que no se muere de hambre. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.